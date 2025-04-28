28 апреля 2025

Где в Тюмени бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка»

Библиотеки Тюмени предлагают бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тысячи тюменцев выйдут на главные городские улицы с портретами своих героев
Тысячи тюменцев выйдут на главные городские улицы с портретами своих героев Фото:
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Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В Тюмени сразу несколько городских библиотек предлагают услуги по бесплатной печати и изготовлению портретов для «Бессмертного полка». Публикуем список мест, где это можно сделать.

В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Тюмени вновь пройдет шествие «Бессмертного полка». В прошлом году местные власти отказались от акции в целях безопасности. В 2025 году тысячи людей вновь выйдут с портретами своих героев, чтобы почтить их память. Где помогут изготовить фото бесплатно:

  • Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева: ул. Орджоникидзе, 59;
  • Центральная городская библиотека: ул. Луначарского, 51;
  • Информационно-библиотечный центр для молодежи: Червишевский тракт, 15;
  • Библиотека «Олимп»: ул. Олимпийская, 20а.

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В Тюмени сразу несколько городских библиотек предлагают услуги по бесплатной печати и изготовлению портретов для «Бессмертного полка». Публикуем список мест, где это можно сделать. В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Тюмени вновь пройдет шествие «Бессмертного полка». В прошлом году местные власти отказались от акции в целях безопасности. В 2025 году тысячи людей вновь выйдут с портретами своих героев, чтобы почтить их память. Где помогут изготовить фото бесплатно:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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