Где в Тюмени бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка»

Тысячи тюменцев выйдут на главные городские улицы с портретами своих героев
новость из сюжетаРоссия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне
В Тюмени сразу несколько городских библиотек предлагают услуги по бесплатной печати и изготовлению портретов для «Бессмертного полка». Публикуем список мест, где это можно сделать.
В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Тюмени вновь пройдет шествие «Бессмертного полка». В прошлом году местные власти отказались от акции в целях безопасности. В 2025 году тысячи людей вновь выйдут с портретами своих героев, чтобы почтить их память. Где помогут изготовить фото бесплатно:
- Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева: ул. Орджоникидзе, 59;
- Центральная городская библиотека: ул. Луначарского, 51;
- Информационно-библиотечный центр для молодежи: Червишевский тракт, 15;
- Библиотека «Олимп»: ул. Олимпийская, 20а.
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