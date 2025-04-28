Из-за снегопада в Перми застряла певица и ведущая Мия Бойка. Она выступала перед молодежью в «Кристалле» с лекцией «Мелодии подвига: как музыка помогала выстоять и победить».
«Мой рейс из Перми в Москву отменили из-за снега! Снега по колено! Тут конкретная зима. Лекцию дать успела, но некоторые спикеры так и не долетели», — написала она в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что аэропорт Перми возобновил работу после простоя из-за снегопада. Он открылся с 05:45 утра для приема и отправки воздушных судов. Первым рейсом, который готовится к вылету после снятия ограничений, стал рейс 5739 по маршруту Пермь — Анталья.
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