28 апреля 2025

Из-за снегопада в Перми застряла певица и ведущая Мия Бойка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Она выступала перед молодежью в «Кристалле»
Она выступала перед молодежью в «Кристалле» Фото:

Из-за снегопада в Перми застряла певица и ведущая Мия Бойка. Она выступала перед молодежью в «Кристалле» с лекцией «Мелодии подвига: как музыка помогала выстоять и победить».

«Мой рейс из Перми в Москву отменили из-за снега! Снега по колено! Тут конкретная зима.  Лекцию дать успела, но некоторые спикеры так и не долетели», — написала она в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что аэропорт Перми возобновил работу после простоя из-за снегопада. Он открылся с 05:45 утра для приема и отправки воздушных судов. Первым рейсом, который готовится к вылету после снятия ограничений, стал рейс 5739 по маршруту Пермь — Анталья.

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Из-за снегопада в Перми застряла певица и ведущая Мия Бойка. Она выступала перед молодежью в «Кристалле» с лекцией «Мелодии подвига: как музыка помогала выстоять и победить». «Мой рейс из Перми в Москву отменили из-за снега! Снега по колено! Тут конкретная зима.  Лекцию дать успела, но некоторые спикеры так и не долетели», — написала она в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало о том, что аэропорт Перми возобновил работу после простоя из-за снегопада. Он открылся с 05:45 утра для приема и отправки воздушных судов. Первым рейсом, который готовится к вылету после снятия ограничений, стал рейс 5739 по маршруту Пермь — Анталья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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