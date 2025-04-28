28 апреля 2025

Аэропорт Перми возобновил работу после простоя из-за снегопада

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Первыми после открытия аэропорта пермяки улетят в Анталью
Первыми после открытия аэропорта пермяки улетят в Анталью Фото:
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Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Аэропорт Перми «Большое Савино» возобновил работу после вынужденного простоя, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Об этом говорится в telegram-канале воздушной гавани. 

«Аэропорт Пермь возобновил работу в штатном режиме с 05:45 утра и открыт для приема и отправки воздушных судов. Первым рейсом, который готовится к вылету после снятия ограничений, станет рейс 5739 по маршруту Пермь — Анталья», — сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Актуальную информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло официального сайта аэропорта или по телефону справочной службы: +7 (342) 299-17-71. По вопросам возврата билетов, переноса или отмены рейсов необходимо обращаться непосредственно в авиакомпанию-перевозчика. Контактные данные представительств авиакомпаний доступны на сайте аэропорта Пермь.

Ранее URA.RU писало о том, что в Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. В районе воздушной гавани ограниченная видимость. Сначала ограничения ввели до 14:00 28 апреля, затем несколько раз продляли вплоть до 04:00 29 апреля. Сейчас все службы аэропорта работают в обычном режиме, обеспечивая безопасность и регулярность полетов.

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Аэропорт Перми «Большое Савино» возобновил работу после вынужденного простоя, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Об этом говорится в telegram-канале воздушной гавани.  «Аэропорт Пермь возобновил работу в штатном режиме с 05:45 утра и открыт для приема и отправки воздушных судов. Первым рейсом, который готовится к вылету после снятия ограничений, станет рейс 5739 по маршруту Пермь — Анталья», — сообщили в пресс-службе аэропорта.  Актуальную информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло официального сайта аэропорта или по телефону справочной службы: +7 (342) 299-17-71. По вопросам возврата билетов, переноса или отмены рейсов необходимо обращаться непосредственно в авиакомпанию-перевозчика. Контактные данные представительств авиакомпаний доступны на сайте аэропорта Пермь. Ранее URA.RU писало о том, что в Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. В районе воздушной гавани ограниченная видимость. Сначала ограничения ввели до 14:00 28 апреля, затем несколько раз продляли вплоть до 04:00 29 апреля. Сейчас все службы аэропорта работают в обычном режиме, обеспечивая безопасность и регулярность полетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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