28 апреля 2025

В Тюмени первомайские выходные пройдут под шум дождя и свист ветра. Скрин

На первомайские выходные на Тюмень обрушатся ливни
© Служба новостей «URA.RU»
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Самым дождливым днем станет суббота, 3 мая
Самым дождливым днем станет суббота, 3 мая Фото:

Первомайские выходные начнутся в Тюмени с дождя и шквального ветра. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«В четверг, 1 мая, в Тюмени ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В течение всего дня ожидается дождь. Температура воздуха составит 14 градусов», — уточняет ресурс.

Следующие три праздничных выходных в Тюмени также будут дождливыми и ветренными. В пятницу, 2 мая, скорость ветра составит до девяти метров в секунду, а воздух прогреется до 8 градусов. В течение дня возможны небольшие осадки.

Самым дождливым днем длинных выходных станет суббота, 3 мая. В этот день в Тюмени ожидается мокрый снег с дождем, количество осадков приблизится к трети месячной нормы и достигнет 9,4 миллиметра. Также ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду и температура до 11 градусов.

Воскресенье, 4 мая, будет чуть теплее — воздух прогреется до 13 градусов по шкале Цельсия. Осадки постепенно сойдут на нет, но ветер останется сильным. Его скорость составит 10 метров в секунду.

Первомайские выходные пройдут с дождем и сильным ветром
Первомайские выходные пройдут с дождем и сильным ветром
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Первомайские выходные начнутся в Тюмени с дождя и шквального ветра. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo. «В четверг, 1 мая, в Тюмени ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В течение всего дня ожидается дождь. Температура воздуха составит 14 градусов», — уточняет ресурс. Следующие три праздничных выходных в Тюмени также будут дождливыми и ветренными. В пятницу, 2 мая, скорость ветра составит до девяти метров в секунду, а воздух прогреется до 8 градусов. В течение дня возможны небольшие осадки. Самым дождливым днем длинных выходных станет суббота, 3 мая. В этот день в Тюмени ожидается мокрый снег с дождем, количество осадков приблизится к трети месячной нормы и достигнет 9,4 миллиметра. Также ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду и температура до 11 градусов. Воскресенье, 4 мая, будет чуть теплее — воздух прогреется до 13 градусов по шкале Цельсия. Осадки постепенно сойдут на нет, но ветер останется сильным. Его скорость составит 10 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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