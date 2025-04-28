Первомайские выходные начнутся в Тюмени с дождя и шквального ветра. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.
«В четверг, 1 мая, в Тюмени ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В течение всего дня ожидается дождь. Температура воздуха составит 14 градусов», — уточняет ресурс.
Следующие три праздничных выходных в Тюмени также будут дождливыми и ветренными. В пятницу, 2 мая, скорость ветра составит до девяти метров в секунду, а воздух прогреется до 8 градусов. В течение дня возможны небольшие осадки.
Самым дождливым днем длинных выходных станет суббота, 3 мая. В этот день в Тюмени ожидается мокрый снег с дождем, количество осадков приблизится к трети месячной нормы и достигнет 9,4 миллиметра. Также ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду и температура до 11 градусов.
Воскресенье, 4 мая, будет чуть теплее — воздух прогреется до 13 градусов по шкале Цельсия. Осадки постепенно сойдут на нет, но ветер останется сильным. Его скорость составит 10 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!