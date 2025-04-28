С раннего утра 29 апреля Екатеринбург заметает снегом. Горожане борются со стихией, используя зонты. Самокаты замерли в ожидании — кикшенинги скрыли их в приложениях. Автомобилистам приходится преодолевать расстояния, двигаясь через снег и лужи. Агентство URA.RU собрало фотоподборку, как город встретил непогоду.
Причиной снегопада стал мощный циклон, который проходит сейчас через Свердловскую область. Начался снегопад 28 апреля в Перми. Затем дошел до Свердловской области. За сутки в Каменске-Уральском выпало 6-8 миллиметров осадков, в Бутке, Туринской Слободе, Бисерти, Шамарах, Нижнем Тагиле — до 27-29 миллиметров осадков, что является месячной нормой. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Краснотурьинске, Верхотурье и Качканаре — 52-53 миллиметра осадков.
По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, циклон подошел к Ханты-Мансийску, поэтому во второй половине дня снегопад в регионе должен ослабеть и прекратиться к ночи. Снег будет подтаивать и в городе образуется гололедица. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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