28 апреля 2025

Екатеринбург переживает нашествие стихии. Фото

Снегопад в Екатеринбурге идет несколько часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург, непогода, снегопад, весна
Жители используют зонты, чтобы защититься от снега Фото:

С раннего утра 29 апреля Екатеринбург заметает снегом. Горожане борются со стихией, используя зонты. Самокаты замерли в ожидании — кикшенинги скрыли их в приложениях. Автомобилистам приходится преодолевать расстояния, двигаясь через снег и лужи. Агентство URA.RU собрало фотоподборку, как город встретил непогоду.

Причиной снегопада стал мощный циклон, который проходит сейчас через Свердловскую область. Начался снегопад 28 апреля в Перми. Затем дошел до Свердловской области. За сутки в Каменске-Уральском выпало 6-8 миллиметров осадков, в Бутке, Туринской Слободе, Бисерти, Шамарах, Нижнем Тагиле — до 27-29 миллиметров осадков, что является месячной нормой. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Краснотурьинске, Верхотурье и Качканаре — 52-53 миллиметра осадков.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, циклон подошел к Ханты-Мансийску, поэтому во второй половине дня снегопад в регионе должен ослабеть и прекратиться к ночи. Снег будет подтаивать и в городе образуется гололедица. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.

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С раннего утра 29 апреля Екатеринбург заметает снегом. Горожане борются со стихией, используя зонты. Самокаты замерли в ожидании — кикшенинги скрыли их в приложениях. Автомобилистам приходится преодолевать расстояния, двигаясь через снег и лужи. Агентство URA.RU собрало фотоподборку, как город встретил непогоду. Причиной снегопада стал мощный циклон, который проходит сейчас через Свердловскую область. Начался снегопад 28 апреля в Перми. Затем дошел до Свердловской области. За сутки в Каменске-Уральском выпало 6-8 миллиметров осадков, в Бутке, Туринской Слободе, Бисерти, Шамарах, Нижнем Тагиле — до 27-29 миллиметров осадков, что является месячной нормой. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Краснотурьинске, Верхотурье и Качканаре — 52-53 миллиметра осадков. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, циклон подошел к Ханты-Мансийску, поэтому во второй половине дня снегопад в регионе должен ослабеть и прекратиться к ночи. Снег будет подтаивать и в городе образуется гололедица. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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