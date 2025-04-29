Когда перестанет идти снег в Свердловской области: прогноз синоптика

Циклон, обрушивший снег на Свердловскую область, ушел в Ханты-Мансийск
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург сначала залило дождями, а потом засыпало снегом
Екатеринбург сначала залило дождями, а потом засыпало снегом Фото:

Циклон, принесший снегопады в Свердловскую область, уже подошел к Ханты-Мансийску, унеся основные осадки и оставив в Свердловской области холод. О погоде на ближайшие дни URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Циклон уходит, сейчас он уже у Ханты-Мансийска и будет подниматься дальше. У нас тыловая часть, поступает холодный воздух, снег, скорее всего, во второй половине дня ослабеет и будет выпадать небольшими кратковременными порциями. К ночи он, вероятно, прекратится совсем. Циклон не должен задерживаться, он уйдет дальше», — объяснила Шепоренко.

По ее словам, в регионе продолжит морозить, поскольку поступает охлажденный воздух. Ближайшей ночью ожидается — 2…4 градуса. Снег будет подтаивать, и образуется гололедица. Завтрашний день, 30 апреля, будет немного теплее, воздух прогреется до + 8 градусов. «Однако характер погоды останется неустойчивым, будет влияние еще одного циклона, хоть и не столь активного. Не исключается дождь, местами с мокрым снегом», — предупредила метеоролог.

Снегопады обрушились на Свердловскую область 28 апреля. Они пришли из Пермского края. Особенно напряженная обстановка наблюдается на севере региона. Агентство следит за ситуацией в онлайн-режиме.

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Циклон, принесший снегопады в Свердловскую область, уже подошел к Ханты-Мансийску, унеся основные осадки и оставив в Свердловской области холод. О погоде на ближайшие дни URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Циклон уходит, сейчас он уже у Ханты-Мансийска и будет подниматься дальше. У нас тыловая часть, поступает холодный воздух, снег, скорее всего, во второй половине дня ослабеет и будет выпадать небольшими кратковременными порциями. К ночи он, вероятно, прекратится совсем. Циклон не должен задерживаться, он уйдет дальше», — объяснила Шепоренко. По ее словам, в регионе продолжит морозить, поскольку поступает охлажденный воздух. Ближайшей ночью ожидается — 2…4 градуса. Снег будет подтаивать, и образуется гололедица. Завтрашний день, 30 апреля, будет немного теплее, воздух прогреется до + 8 градусов. «Однако характер погоды останется неустойчивым, будет влияние еще одного циклона, хоть и не столь активного. Не исключается дождь, местами с мокрым снегом», — предупредила метеоролог. Снегопады обрушились на Свердловскую область 28 апреля. Они пришли из Пермского края. Особенно напряженная обстановка наблюдается на севере региона. Агентство следит за ситуацией в онлайн-режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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