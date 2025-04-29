Производитель опасного сливочного масла попал под уголовное дело в Челябинске

На челябинского производителя фальсифицированного сливочного масла, которое он продавал в магазинах крупной торговой сети, завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В отношении индивидуального предпринимателя из Челябинска, который производит сливочное масло, не соответствующее требованиям Технических регламентов (ТР) Таможенного союза и нарушает интересы потребителя, заведено уголовное дело. Оно возбуждено по части первой статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Масло производитель выпускал под разными названиями. Но в них во всех было обнаружено несоответствие по жирно-кислотному составу, что указывает на фальсификацию продукта и говорит о том, что масло было сделано из жиров не молочного происхождения.
Два года — в 2023 и 2024 годах — надзорные органы несколько раз выдавали предпринимателю предостережение о плохом качестве продукта. Также требовали довести его до требований ТР. Только в прошлом году бизнесмен получил четыре таких предостережения. Назвать имя нарушителя, а также бренды, под которыми он выпускал продукцию, в ведомстве обещают после окончания следствия.
По результатам проверки прекращено действие четырех деклараций на сливочное масло. Проинформированы министерства общественной безопасности и сельского хозяйства региона, а также Управление Роспотребнадзора о данном недобросовестном производителе.
В Челябинской области в ходе проверок Россельхознадзор ранее выявил 1,7 тонны фальсификата в магазинах «Светофор». Нарушителя оштрафовали на 300 тысяч рублей.
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