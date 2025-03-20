В челябинских магазинах «Светофор» выявили 1,7 тонны фальсификата

В челябинской области в ходе проверок россельхознадзор выявил 1,7 тонны фальсификата. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, нарушителя оштрафовали на 300 тысяч рублей.
«В общей сложности в южноуральских магазинах „Светофор“ находилось 1,7 тонны фальсифицированной продукции. Обществу выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Внеплановые выездные проверки в компании «Торгсервис 74» завершились 11 марта, а исправить ситуацию следует до 28 марта. Инспекторы надзорного органа побывали в 19 магазинах «Светофор». Торговые точки расположены в Челябинске (11 магазинов), Магнитогорске (шесть магазинов), в Кыштыме, Каслях и селе Долгодеревенском (по одному магазину). На момент проверок были временно закрыты пять магазинов в Челябинске, включая один на улице Бугурусланской, где деятельность была полностью прекращена. В середине месяца работа торговых точек начала возобновляться.
Нарушения касались отсутствия маркировки на мясные полуфабрикаты и несвоевременное гашение документов. В разных точках инспекторы выявили проблемы с ветеринарными сопроводительными документами на консервы и неправильное хранение мясной продукции.
По результатам лабораторных исследований челябинского филиала «ВНИИЗЖ» обнаружили несоответствия техрегламентам в ряде образцов молочной продукции. Некоторые пробы сливочного масла, сметаны и сыра, реализуемые в магазинах сети, не соответствовали заявленным стандартам качества. Были претензии к курятине.
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