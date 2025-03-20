В челябинских магазинах «Светофор» выявили 1,7 тонны фальсификата

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушения привели «Светофор» к штрафу
Нарушения привели «Светофор» к штрафу Фото:

В челябинской области в ходе проверок россельхознадзор выявил 1,7 тонны фальсификата. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, нарушителя оштрафовали на 300 тысяч рублей.

«В общей сложности в южноуральских магазинах „Светофор“ находилось 1,7 тонны фальсифицированной продукции. Обществу выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Внеплановые выездные проверки в компании «Торгсервис 74» завершились 11 марта, а исправить ситуацию следует до 28 марта. Инспекторы надзорного органа побывали в 19 магазинах «Светофор». Торговые точки расположены в Челябинске (11 магазинов), Магнитогорске (шесть магазинов), в Кыштыме, Каслях и селе Долгодеревенском (по одному магазину). На момент проверок были временно закрыты пять магазинов в Челябинске, включая один на улице Бугурусланской, где деятельность была полностью прекращена. В середине месяца работа торговых точек начала возобновляться.  

Нарушения касались отсутствия маркировки на мясные полуфабрикаты и несвоевременное гашение документов. В разных точках инспекторы выявили проблемы с ветеринарными сопроводительными документами на консервы и неправильное хранение мясной продукции.

По результатам лабораторных исследований челябинского филиала «ВНИИЗЖ» обнаружили несоответствия техрегламентам в ряде образцов молочной продукции. Некоторые пробы сливочного масла, сметаны и сыра, реализуемые в магазинах сети, не соответствовали заявленным стандартам качества. Были претензии к курятине. 

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В челябинской области в ходе проверок россельхознадзор выявил 1,7 тонны фальсификата. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, нарушителя оштрафовали на 300 тысяч рублей. «В общей сложности в южноуральских магазинах „Светофор“ находилось 1,7 тонны фальсифицированной продукции. Обществу выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Внеплановые выездные проверки в компании «Торгсервис 74» завершились 11 марта, а исправить ситуацию следует до 28 марта. Инспекторы надзорного органа побывали в 19 магазинах «Светофор». Торговые точки расположены в Челябинске (11 магазинов), Магнитогорске (шесть магазинов), в Кыштыме, Каслях и селе Долгодеревенском (по одному магазину). На момент проверок были временно закрыты пять магазинов в Челябинске, включая один на улице Бугурусланской, где деятельность была полностью прекращена. В середине месяца работа торговых точек начала возобновляться.   Нарушения касались отсутствия маркировки на мясные полуфабрикаты и несвоевременное гашение документов. В разных точках инспекторы выявили проблемы с ветеринарными сопроводительными документами на консервы и неправильное хранение мясной продукции. По результатам лабораторных исследований челябинского филиала «ВНИИЗЖ» обнаружили несоответствия техрегламентам в ряде образцов молочной продукции. Некоторые пробы сливочного масла, сметаны и сыра, реализуемые в магазинах сети, не соответствовали заявленным стандартам качества. Были претензии к курятине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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