Четыре тысячи челябинских ветеранов получат региональные выплаты ко Дню Победы

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Ветераны получат выплаты ко Дню Победы
Ветераны получат выплаты ко Дню Победы Фото:
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В Челябинской области порядка четырех тысяч ветеранов, узников лагерей, вдов ветеранов и блокадников Ленинграда получат региональные выплатв ко Дню Победы. Об этом рассказала замминистра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина.

«Сегодня говорим о приближении великого праздника, у нас в регионе остались те люди, которые были причастны к этим событиям, это участники и инвалиды войны, их по области 162 человека. Всего выплаты получат порядка четырех тысяч человек, включая вдов, блокадников Ленинграда и так далее», — уточнила Истомина.

Истомина пояснила, это узники и блокадники получат по 50 тысяч рублей, вдовы по 10 тысяч рублей. Это региональная выплата, которая начисляется дополнительно к федеральной.

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В Челябинской области порядка четырех тысяч ветеранов, узников лагерей, вдов ветеранов и блокадников Ленинграда получат региональные выплатв ко Дню Победы. Об этом рассказала замминистра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина. «Сегодня говорим о приближении великого праздника, у нас в регионе остались те люди, которые были причастны к этим событиям, это участники и инвалиды войны, их по области 162 человека. Всего выплаты получат порядка четырех тысяч человек, включая вдов, блокадников Ленинграда и так далее», — уточнила Истомина. Истомина пояснила, это узники и блокадники получат по 50 тысяч рублей, вдовы по 10 тысяч рублей. Это региональная выплата, которая начисляется дополнительно к федеральной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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