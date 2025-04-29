В Челябинской области порядка четырех тысяч ветеранов, узников лагерей, вдов ветеранов и блокадников Ленинграда получат региональные выплатв ко Дню Победы. Об этом рассказала замминистра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина.
«Сегодня говорим о приближении великого праздника, у нас в регионе остались те люди, которые были причастны к этим событиям, это участники и инвалиды войны, их по области 162 человека. Всего выплаты получат порядка четырех тысяч человек, включая вдов, блокадников Ленинграда и так далее», — уточнила Истомина.
Истомина пояснила, это узники и блокадники получат по 50 тысяч рублей, вдовы по 10 тысяч рублей. Это региональная выплата, которая начисляется дополнительно к федеральной.
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