Из Челябинска в начале мая начнут курсировать новые электрички

На майских праздниках из Челябинска можно будет отправиться в путешествие на новых электропоездах. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), одновременно одну из электричек упразднили.
«В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в мае произошли изменения в расписании курсирования некоторых пригородных поездов на ЮУЖД. Так, поезд № 7905 „Челябинск — Магнитогорск „Ласточка“ с отправлением в 12:35 будет курсировать трижды в день с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая“, — рассказали на железной дороге.
Количество рейсов увеличилось и на других направлениях. Электричка №7906 Магнитогорск — Челябинск «Ласточка» с отправлением в 11:25 будет курсировать с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая. Отправления поезда №7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург запланировали на 13:42 с 30 апреля по 5 мая и с 7 по 12 мая. Уехать на поезде №7028/7008 о маршруту Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск с отправлением в 11:41 можно будет курсировать три раза в день с 30 апреля по 5 мая и с 7 по 12 мая.
Отмени электричку № 6004 Полетаево-1 — Челябинск с отправлением в 07:31. От поездки на ней придется отказаться с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
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