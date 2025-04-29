Из Челябинска в начале мая начнут курсировать новые электрички

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В начале мая челябинцы смогут воспользоваться дополнительными электричками
В начале мая челябинцы смогут воспользоваться дополнительными электричками Фото:

На майских праздниках из Челябинска можно будет отправиться в путешествие на новых электропоездах. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), одновременно одну из электричек упразднили.

«В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в мае произошли изменения в расписании курсирования некоторых пригородных поездов на ЮУЖД. Так, поезд № 7905 „Челябинск — Магнитогорск „Ласточка“ с отправлением в 12:35 будет курсировать трижды в день с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая“, — рассказали на железной дороге.

Количество рейсов увеличилось и на других направлениях. Электричка №7906 Магнитогорск — Челябинск «Ласточка» с отправлением в 11:25 будет курсировать с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая. Отправления поезда №7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург запланировали на 13:42 с 30 апреля по 5 мая и с 7 по 12 мая. Уехать на поезде №7028/7008 о маршруту Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск с отправлением в 11:41 можно будет курсировать три раза в день с 30 апреля по 5 мая и с 7 по 12 мая.

Отмени электричку № 6004 Полетаево-1 — Челябинск с отправлением в 07:31. От поездки на ней придется отказаться с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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На майских праздниках из Челябинска можно будет отправиться в путешествие на новых электропоездах. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), одновременно одну из электричек упразднили. «В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в мае произошли изменения в расписании курсирования некоторых пригородных поездов на ЮУЖД. Так, поезд № 7905 „Челябинск — Магнитогорск „Ласточка“ с отправлением в 12:35 будет курсировать трижды в день с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая“, — рассказали на железной дороге. Количество рейсов увеличилось и на других направлениях. Электричка №7906 Магнитогорск — Челябинск «Ласточка» с отправлением в 11:25 будет курсировать с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая. Отправления поезда №7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург запланировали на 13:42 с 30 апреля по 5 мая и с 7 по 12 мая. Уехать на поезде №7028/7008 о маршруту Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск с отправлением в 11:41 можно будет курсировать три раза в день с 30 апреля по 5 мая и с 7 по 12 мая. Отмени электричку № 6004 Полетаево-1 — Челябинск с отправлением в 07:31. От поездки на ней придется отказаться с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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