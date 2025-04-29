Ограничение на челябинском участке трассы М-5 продлили из-за снега и гололеда

Временные ограничения для большегрузного транспорта, пассажирских автобусов и маршрутных такси на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области продлены до 12:00 из-за погодных условий. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
Ограничения в горнозаводской части области действовали с полуночи от границы с Башкортостаном до Чебаркуля. Затем в восемь часов утра их сняли для легковых автомобилей, но сохранили для тяжелого транспорта. Причиной стали сильный ветер, метель, гололедица, местами сильная, ледяной дождь.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Как и то, что, согласно штормовому предупреждению, непогода задержится в Челябинской области до конца суток 29 апреля. Так что за руль, по возможности, сегодня лучше вообще не садиться.
Снегопады накрыли Уральский региона 28 апреля. Как сообщил полпред Артем Жога, Самые большие проблемы испытывают Челябинская и Свердловская области, где на севере ночью выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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