Штормовой ветер и снег задержатся в Челябинской области

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Ветер в Челябинске усилится до 25 метров в секунду
Ветер в Челябинске усилится до 25 метров в секунду Фото:

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 25 метров в секунду и снегопада. Непогода задержится на весь день 29 апреля, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Штормовое предупреждение! Ночью и днем 29 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные, гололедица. Усиление ветра прогнозируется до 25 метров в секунду», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.

Из-за непогоды на участке трассы М-5 «Урал» от республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль было введено ограничение движения для транспорта. С 10:00 запрет на проезд снят, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Но автомобилистов просят учитывать плохие погодные условия при планировании поездок.

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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 25 метров в секунду и снегопада. Непогода задержится на весь день 29 апреля, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «Штормовое предупреждение! Ночью и днем 29 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные, гололедица. Усиление ветра прогнозируется до 25 метров в секунду», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. Из-за непогоды на участке трассы М-5 «Урал» от республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль было введено ограничение движения для транспорта. С 10:00 запрет на проезд снят, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Но автомобилистов просят учитывать плохие погодные условия при планировании поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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