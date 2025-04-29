Штормовой ветер и снег задержатся в Челябинской области

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 25 метров в секунду и снегопада. Непогода задержится на весь день 29 апреля, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«Штормовое предупреждение! Ночью и днем 29 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные, гололедица. Усиление ветра прогнозируется до 25 метров в секунду», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.
Из-за непогоды на участке трассы М-5 «Урал» от республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль было введено ограничение движения для транспорта. С 10:00 запрет на проезд снят, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Но автомобилистов просят учитывать плохие погодные условия при планировании поездок.
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