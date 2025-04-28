В Екатеринбурге отдали под суд езидов, обвиненных в покушении на коммерсанта

29 апреля 2025 в 11:16 Размер текста - 17 +

Дело будет рассмотрено в Кировском райсуде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело подполковника Банникова В Екатеринбурге отдали под суд двух езидов Раджи Джавояна и Важи Гамояна, которые обвиняются в покушении на убийство предпринимателя Василия Жуйкова, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры. По неофициальным данным, езиды могут быть фигурантами уголовного дела бывшего начальника ОП-2 Александра Банникова, арестованного за взятку. «Обвинительное заключение утверждено. Дело будет направлено в Кировский райсуд. Вину в инкриминируемом обвиняемые не признали», — сказали в надзорном ведомстве. «В ходе предварительного следствия проведена выемка, осмотр предметов (в том числе травматического пистолета и мобильных телефонов), допрошено более 20 свидетелей. Проведено пять очных ставок, назначены и проведены три судебно-медицинские экспертизы», — добавили в СУ СКР по Свердловской области. Потасовка произошла в декабре 2024-го. Как ранее URA.RU рассказывал Жуйков, компания Джавояна и Важи Гамояна отказывалась покидать его беседку по истечении срока аренды. Он несколько раз приходил к ним и просил уйти, но получал отказ. Василий уверяет, что в какой-то момент пьяные гости якобы стали угрожать ему. Об этом он предупредил персонал, взял травматический пистолет (говорит, что для защиты), вызвал ЧОП и пошел уговаривать отдыхающих уйти. Те отказались и стали избивать Жуйкова. Он, пытаясь спасти свою жизнь, отпугивал оппонентов травматическим пистолетом. Защита езидов уверяет, что конфликт спровоцировал сам коммерсант. О задержании Банникова стало известно 21 февраля. По неофициальной версии, за 100 тысяч рублей он якобы помог Важи и Раджи избежать привлечения к уголовной ответственности после стычки с Жуйковым. Суд поместил подполковника под стражу. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отдали под суд двух езидов Раджи Джавояна и Важи Гамояна, которые обвиняются в покушении на убийство предпринимателя Василия Жуйкова, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры. По неофициальным данным, езиды могут быть фигурантами уголовного дела бывшего начальника ОП-2 Александра Банникова, арестованного за взятку. «Обвинительное заключение утверждено. Дело будет направлено в Кировский райсуд. Вину в инкриминируемом обвиняемые не признали», — сказали в надзорном ведомстве. «В ходе предварительного следствия проведена выемка, осмотр предметов (в том числе травматического пистолета и мобильных телефонов), допрошено более 20 свидетелей. Проведено пять очных ставок, назначены и проведены три судебно-медицинские экспертизы», — добавили в СУ СКР по Свердловской области. Потасовка произошла в декабре 2024-го. Как ранее URA.RU рассказывал Жуйков, компания Джавояна и Важи Гамояна отказывалась покидать его беседку по истечении срока аренды. Он несколько раз приходил к ним и просил уйти, но получал отказ. Василий уверяет, что в какой-то момент пьяные гости якобы стали угрожать ему. Об этом он предупредил персонал, взял травматический пистолет (говорит, что для защиты), вызвал ЧОП и пошел уговаривать отдыхающих уйти. Те отказались и стали избивать Жуйкова. Он, пытаясь спасти свою жизнь, отпугивал оппонентов травматическим пистолетом. Защита езидов уверяет, что конфликт спровоцировал сам коммерсант. О задержании Банникова стало известно 21 февраля. По неофициальной версии, за 100 тысяч рублей он якобы помог Важи и Раджи избежать привлечения к уголовной ответственности после стычки с Жуйковым. Суд поместил подполковника под стражу. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.