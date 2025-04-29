Польша ввела санкции против владельцев «Светофора»

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Братья Шнайдеры попали под польские санкции
Братья Шнайдеры попали под польские санкции Фото:

Польские власти ввели санкционные ограничения против владельцев сети магазинов «Светофор» — братьев Андрея и Сергея Шнайдеров. Соответствующая информация приводится в списке МВД Польши.

Запись об их внесении в список датирована 25 апреля. Как отмечается, одним из оснований для такого шага послужило то, что братья Шнайдеры уже находятся под санкциями, введенными Украиной. Кроме того, в Польше братья зарегистрировали компанию Torgservis.pl и запустили сеть магазинов под брендом MyPrice.

По сведениям издания Forbes, состояние Сергея Шнайдера оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Предполагается, что после заморозки счетов бизнесмены не смогут вести бизнес в Польше и посещать страну.

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Польские власти ввели санкционные ограничения против владельцев сети магазинов «Светофор» — братьев Андрея и Сергея Шнайдеров. Соответствующая информация приводится в списке МВД Польши. Запись об их внесении в список датирована 25 апреля. Как отмечается, одним из оснований для такого шага послужило то, что братья Шнайдеры уже находятся под санкциями, введенными Украиной. Кроме того, в Польше братья зарегистрировали компанию Torgservis.pl и запустили сеть магазинов под брендом MyPrice. По сведениям издания Forbes, состояние Сергея Шнайдера оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Предполагается, что после заморозки счетов бизнесмены не смогут вести бизнес в Польше и посещать страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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