Польша ввела санкции против владельцев «Светофора»

Польские власти ввели санкционные ограничения против владельцев сети магазинов «Светофор» — братьев Андрея и Сергея Шнайдеров. Соответствующая информация приводится в списке МВД Польши.
Запись об их внесении в список датирована 25 апреля. Как отмечается, одним из оснований для такого шага послужило то, что братья Шнайдеры уже находятся под санкциями, введенными Украиной. Кроме того, в Польше братья зарегистрировали компанию Torgservis.pl и запустили сеть магазинов под брендом MyPrice.
По сведениям издания Forbes, состояние Сергея Шнайдера оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Предполагается, что после заморозки счетов бизнесмены не смогут вести бизнес в Польше и посещать страну.
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