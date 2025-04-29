Госавтоинспекция изменила требования к парковке в Радоницу в Челябинске

В Госавтоинспекции Челябинска изменили требования к парковке в Радоницу уточнив, что запрещен только въезд на кладбища на личном транспорте и ограничение действует 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В период времени с 07:00 29 апреля до 20:00 будет запрещен въезд на территории городских кладбищ», — уточнили в Госавтоинспекции Челябинска. Также будет увеличено количество патрульных экипажей около кладбищ и организованы дополнительные посты регулирования дорожного движения.
Горожан призывают, по возможности, при посещении кладбищ на Родительский день воспользоваться общественным, а не личным транспортом. Расписание автобусов на Радоницу на челябинские кладбища ранее публиковало URA.RU.
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