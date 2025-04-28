Пермский гидрометеоцентр предупреждает водителей о возможном увеличении числа аварий на дорогах. 29 апреля в Пермском крае ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки. В отдельных районах возможно образование гололеда, гололедицы на дорогах.
«Есть вероятность аварий на объектах ЖКХ, увеличения количества ДТП и техногенных пожаров, обрывов проводов и ЛЭП, схода снега и наледи с крыш домов», — пишет telegram-канал «О погоде из первых рук».
В региональном минтербезе рекомендуют в связи с перепадом температуры и риском схода снега и льда с крыш домов не находиться под кровлями. А также стараться не парковать авто рядом с ними. Владельцам автомобилей по возможности перейти на общественный транспорт для передвижения по городу.
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