28 апреля 2025

Минтербез посоветовал пермским водителям пересесть на общественный транспорт из-за роста числа аварий

Минтербез посоветовал пермским водителям пересесть на общественный транспорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Есть вероятность увеличения количества ДТП, говорят синоптики
Есть вероятность увеличения количества ДТП, говорят синоптики Фото:
новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Пермский гидрометеоцентр предупреждает водителей о возможном увеличении числа аварий на дорогах. 29 апреля в Пермском крае ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки. В отдельных районах возможно образование гололеда, гололедицы на дорогах.

«Есть вероятность аварий на объектах ЖКХ, увеличения количества ДТП и техногенных пожаров, обрывов проводов и ЛЭП, схода снега и наледи с крыш домов», — пишет telegram-канал «О погоде из первых рук». 

В региональном минтербезе рекомендуют в связи с перепадом температуры и риском схода снега и льда с крыш домов не находиться под кровлями. А также стараться не парковать авто рядом с ними. Владельцам автомобилей по возможности перейти на общественный транспорт для передвижения по городу.

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Пермский гидрометеоцентр предупреждает водителей о возможном увеличении числа аварий на дорогах. 29 апреля в Пермском крае ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки. В отдельных районах возможно образование гололеда, гололедицы на дорогах. «Есть вероятность аварий на объектах ЖКХ, увеличения количества ДТП и техногенных пожаров, обрывов проводов и ЛЭП, схода снега и наледи с крыш домов», — пишет telegram-канал «О погоде из первых рук».  В региональном минтербезе рекомендуют в связи с перепадом температуры и риском схода снега и льда с крыш домов не находиться под кровлями. А также стараться не парковать авто рядом с ними. Владельцам автомобилей по возможности перейти на общественный транспорт для передвижения по городу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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