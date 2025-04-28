В День Победы в Тюмени будут работать 16 площадок, где горожане смогут бесплатно получить порцию «Солдатской каши» и выпить чаю. Информация об адресах имеется в распоряжении URA.RU.
«Полевые кухни будут организованы на 16 ключевых городских площадках. Потенциальная аудитория гостей мероприятия — не менее 60 000 человек. Блюда: гречневая каша с тушенкой (вес порции не менее 140 граммов), белый хлеб (порция не менее 20 граммов), черный чай с сахаром (не менее 150 мл)», — говорится в документации мероприятия.
Попробовать «Солдатскую кашу» тюменцы смогут с утра до вечера. Однако на каждой площадке кухни будут открыты в разное время:
- Площадь 400-летия Тюмени: с 12:00 до 20:00;
- Сквер 65-летия Победы: с 09:30 до 11:00;
- Сквер Казачьи луга: с 16:00 до 18:00;
- Сквер Депутатов: с 14:00 до 17:00;
- Сквер Комсомольский: с 14:00 до 17:00;
- Площадь Памяти: с 11:00 до 18:00;
- Площадь у Тюменского Технопарка: с 09:00 до 17:00;
- Площадь им. И.М. Губкина: с 09:30 до 16:00;
- Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36): с 15:00 до 16:00;
- Цветной бульвар (Дом офицеров, ул. Ленина у «Вкусно и Точка», у цирка): с 09:00 до 13:00;
- Филармония (ул. Республики, 34): с 08:30 до 12:00;
- Площадь Борцов Революции: с 09:00 до 13:00;
- Улица Республики, 21: с 09:00 до 13:00;
- Улица Володарского, 34: с 09:00 до 13:00;
- Улица Республики, 47 — улица 8 Марта: с 09:00 до 13:00;
- Сквер «Прощание»: с 08:30 до 16:00;
- Бульвар Гостеприимства: с 12:00 до 16:00;
- Набережная Туры: с 13:00 до 19:00.
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