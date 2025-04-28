28 апреля 2025

Где в Тюмени бесплатно поесть «Солдатской каши» в День Победы. Инфографика

В Тюмени 9 мая «Солдатскую кашу» будут бесплатно раздавать на 16 площадках
© Служба новостей «URA.RU»
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Раздавать угощение будут с утра до вечера
Раздавать угощение будут с утра до вечера Фото:

В День Победы в Тюмени будут работать 16 площадок, где горожане смогут бесплатно получить порцию «Солдатской каши» и выпить чаю. Информация об адресах имеется в распоряжении URA.RU. 

«Полевые кухни будут организованы на 16 ключевых городских площадках. Потенциальная аудитория гостей мероприятия — не менее 60 000 человек. Блюда: гречневая каша с тушенкой (вес порции не менее 140 граммов), белый хлеб (порция не менее 20 граммов), черный чай с сахаром (не менее 150 мл)», — говорится в документации мероприятия.

Попробовать «Солдатскую кашу» тюменцы смогут с утра до вечера. Однако на каждой площадке кухни будут открыты в разное время:

  • Площадь 400-летия Тюмени: с 12:00 до 20:00;
  • Сквер 65-летия Победы: с 09:30 до 11:00;
  • Сквер Казачьи луга: с 16:00 до 18:00;
  • Сквер Депутатов: с 14:00 до 17:00;
  • Сквер Комсомольский: с 14:00 до 17:00;
  • Площадь Памяти: с 11:00 до 18:00;
  • Площадь у Тюменского Технопарка: с 09:00 до 17:00;
  • Площадь им. И.М. Губкина: с 09:30 до 16:00;
  • Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36): с 15:00 до 16:00;
  • Цветной бульвар (Дом офицеров, ул. Ленина у «Вкусно и Точка», у цирка): с 09:00 до 13:00;
  • Филармония (ул. Республики, 34): с 08:30 до 12:00;
  • Площадь Борцов Революции: с 09:00 до 13:00;
  • Улица Республики, 21: с 09:00 до 13:00;
  • Улица Володарского, 34: с 09:00 до 13:00;
  • Улица Республики, 47 — улица 8 Марта: с 09:00 до 13:00;
  • Сквер «Прощание»: с 08:30 до 16:00;
  • Бульвар Гостеприимства: с 12:00 до 16:00;
  • Набережная Туры: с 13:00 до 19:00.

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В День Победы в Тюмени будут работать 16 площадок, где горожане смогут бесплатно получить порцию «Солдатской каши» и выпить чаю. Информация об адресах имеется в распоряжении URA.RU.  «Полевые кухни будут организованы на 16 ключевых городских площадках. Потенциальная аудитория гостей мероприятия — не менее 60 000 человек. Блюда: гречневая каша с тушенкой (вес порции не менее 140 граммов), белый хлеб (порция не менее 20 граммов), черный чай с сахаром (не менее 150 мл)», — говорится в документации мероприятия. Попробовать «Солдатскую кашу» тюменцы смогут с утра до вечера. Однако на каждой площадке кухни будут открыты в разное время:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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