28 апреля 2025

Чиновники судятся со свердловским краеведческим музеем

От свердловского краеведческого музея требуют провести ремонт музея радио
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей должны отремонтировать в течение двух лет
Музей должны отремонтировать в течение двух лет Фото:

Свердловское управление государственной охраны объектов культурного наследия судится с областным краеведческим музеем имени Клера. Требуется, чтобы учреждение провело ремонт в музее радио, который находится в Доме Левитских.

«Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к государственному автономному учреждению культуры Свердловской области „Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера“ об обязании исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», — указано в исковом требовании. Сделать это музей должен в течение двух лет.

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Свердловское управление государственной охраны объектов культурного наследия судится с областным краеведческим музеем имени Клера. Требуется, чтобы учреждение провело ремонт в музее радио, который находится в Доме Левитских. «Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к государственному автономному учреждению культуры Свердловской области „Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера“ об обязании исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», — указано в исковом требовании. Сделать это музей должен в течение двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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