Чиновники судятся со свердловским краеведческим музеем

Свердловское управление государственной охраны объектов культурного наследия судится с областным краеведческим музеем имени Клера. Требуется, чтобы учреждение провело ремонт в музее радио, который находится в Доме Левитских.
«Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к государственному автономному учреждению культуры Свердловской области „Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера“ об обязании исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», — указано в исковом требовании. Сделать это музей должен в течение двух лет.
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