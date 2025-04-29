На челябинском отрезке трассы М5 сняли ограничения движения

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Ограничения были установлены на движение автобусов и грузовиков
Ограничения были установлены на движение автобусов и грузовиков Фото:

В Челябинской области с 12:00 29 апреля открыли трассу М5, на которой из-за снегопада вводили ограничения движения для автобусов, маршруток и грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Введенные ранее временные ограничения для большегрузного транспорта, пассажирских автобусов и маршрутных такси на участке трассы М-5 „Урал“ снимаются с 12.00 (время местное) 29 апреля. Просим водителей не передвигаться по федеральным трассам в горнозаводской зоне без крайней необходимости», — уточнили в пресс-службе организации.

В организации попросили проверять техсостояние транспорта и не выезжать на дорогу на летней резине. Движение было временно приостановлено из-за непогоды с 00:00 29 апреля.

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В Челябинской области с 12:00 29 апреля открыли трассу М5, на которой из-за снегопада вводили ограничения движения для автобусов, маршруток и грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Введенные ранее временные ограничения для большегрузного транспорта, пассажирских автобусов и маршрутных такси на участке трассы М-5 „Урал“ снимаются с 12.00 (время местное) 29 апреля. Просим водителей не передвигаться по федеральным трассам в горнозаводской зоне без крайней необходимости», — уточнили в пресс-службе организации. В организации попросили проверять техсостояние транспорта и не выезжать на дорогу на летней резине. Движение было временно приостановлено из-за непогоды с 00:00 29 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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