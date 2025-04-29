На челябинском отрезке трассы М5 сняли ограничения движения

В Челябинской области с 12:00 29 апреля открыли трассу М5, на которой из-за снегопада вводили ограничения движения для автобусов, маршруток и грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Введенные ранее временные ограничения для большегрузного транспорта, пассажирских автобусов и маршрутных такси на участке трассы М-5 „Урал“ снимаются с 12.00 (время местное) 29 апреля. Просим водителей не передвигаться по федеральным трассам в горнозаводской зоне без крайней необходимости», — уточнили в пресс-службе организации.
В организации попросили проверять техсостояние транспорта и не выезжать на дорогу на летней резине. Движение было временно приостановлено из-за непогоды с 00:00 29 апреля.
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