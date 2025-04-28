Центр Екатеринбурга полностью перекроют ради репетиции парада Победы

Ограничения продлятся несколько часов
В Екатеринбурге вечером 30 апреля закроют несколько центральных улиц для проведения репетиции парада Победы. Ограничения продлятся до следующего дня, рассказали в пресс-службе мэрии.
Так, временные дорожные знаки установят к 20:00. Их снимут к 04:00 1 апреля. Ограничения коснутся следующих участков:
- проспекта Ленина, от улицы Пушкина до Хохрякова;
- улицы 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
- улицы Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома №10 по Бориса Ельцина;
- улицы Вайнера, от Антона Валека до Ленина;
- улицы Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
- улицы Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.
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