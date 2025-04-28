28 апреля 2025

Центр Екатеринбурга полностью перекроют ради репетиции парада Победы

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Ограничения продлятся несколько часов
Ограничения продлятся несколько часов Фото:

В Екатеринбурге вечером 30 апреля закроют несколько центральных улиц для проведения репетиции парада Победы. Ограничения продлятся до следующего дня, рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, временные дорожные знаки установят к 20:00. Их снимут к 04:00 1 апреля. Ограничения коснутся следующих участков:

  • проспекта Ленина, от улицы Пушкина до Хохрякова;
  • улицы 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
  • улицы Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома №10 по Бориса Ельцина;
  • улицы Вайнера, от Антона Валека до Ленина;
  • улицы Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
  • улицы Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.

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В Екатеринбурге вечером 30 апреля закроют несколько центральных улиц для проведения репетиции парада Победы. Ограничения продлятся до следующего дня, рассказали в пресс-службе мэрии. Так, временные дорожные знаки установят к 20:00. Их снимут к 04:00 1 апреля. Ограничения коснутся следующих участков:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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