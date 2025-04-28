28 апреля 2025

В Пермском крае предлагают обменять базу отдыха у реки на квартиру

В Ильинском районе Прикамья продают базу отдыха за 6,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общая площадь участка с пятью домами - 80 соток
Общая площадь участка с пятью домами - 80 соток Фото:

В Ильинском районе Пермского края на реке Обва продается база отдыха. Стоимость готового бизнеса — 6,5 млн рублей. Собственник также готов обменять базу на квартиру в Перми.

«Продам базу отдыха в Ильинском районе. Находится на берегу реки Обва. Четыре участка общей площадью 80 соток. На участках находится пять домов, баня, столовая, хозпостройки. Стоимость — 6,5 млн рублей. Рассматривается возможность обмена на квартиру в Перми», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Возможна круглогодичная работа базы. Как указано в объявлении, на май 2025 года база уже забронирована отдыхающими. Продается одним собственником по семейным обстоятельствам.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Верх-Язьва Красновишерского округа Пермского края на берегу реки продается турбаза из трех домов. Цена объекта — 5,5 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ильинском районе Пермского края на реке Обва продается база отдыха. Стоимость готового бизнеса — 6,5 млн рублей. Собственник также готов обменять базу на квартиру в Перми. «Продам базу отдыха в Ильинском районе. Находится на берегу реки Обва. Четыре участка общей площадью 80 соток. На участках находится пять домов, баня, столовая, хозпостройки. Стоимость — 6,5 млн рублей. Рассматривается возможность обмена на квартиру в Перми», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Возможна круглогодичная работа базы. Как указано в объявлении, на май 2025 года база уже забронирована отдыхающими. Продается одним собственником по семейным обстоятельствам. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Верх-Язьва Красновишерского округа Пермского края на берегу реки продается турбаза из трех домов. Цена объекта — 5,5 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...