В Пермском крае предлагают обменять базу отдыха у реки на квартиру

В Ильинском районе Пермского края на реке Обва продается база отдыха. Стоимость готового бизнеса — 6,5 млн рублей. Собственник также готов обменять базу на квартиру в Перми.
«Продам базу отдыха в Ильинском районе. Находится на берегу реки Обва. Четыре участка общей площадью 80 соток. На участках находится пять домов, баня, столовая, хозпостройки. Стоимость — 6,5 млн рублей. Рассматривается возможность обмена на квартиру в Перми», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Возможна круглогодичная работа базы. Как указано в объявлении, на май 2025 года база уже забронирована отдыхающими. Продается одним собственником по семейным обстоятельствам.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Верх-Язьва Красновишерского округа Пермского края на берегу реки продается турбаза из трех домов. Цена объекта — 5,5 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!