В Челябинске из-за легкоатлетической эстафеты общественный транспорт изменит свои маршруты. Карта

В Челябинске 1 мая общественный транспорт изменит свои маршруты
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В центре Челябинска 1 мая перекроют участок проспекта Ленина
В центре Челябинска 1 мая перекроют участок проспекта Ленина Фото:

В центре Челябинска 1 мая будет закрыт участок проспекта Ленина. Из-за этого с 6:00 до 15:00 перекроют движение на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут следовать по другим маршрутам, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок» по Челябинской области. 

«В Челябинске 1 мая изменится движение автобусов, троллейбусов, трамваев. С 6:00 до 15:00 будет закрыто движение на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой», — отметили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, автобусы будут объезжать закрытый участок по Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся. Полный список изменений можно увидеть тут

В Челябинске 1 мая ограничат движение транспорта по проспекту Ленина от улицы. Лесопарковой до улицы Цвиллинга для проведения 92-ой легкоатлетической эстафеты. Водителей также просят не парковать машины на указанном участке. В ночь с 30 апреля по 1 мая весь транспорт с указанных улиц эвакуируют на специализированную стоянку.

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по новым маршрутам
Автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по новым маршрутам
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В центре Челябинска 1 мая будет закрыт участок проспекта Ленина. Из-за этого с 6:00 до 15:00 перекроют движение на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут следовать по другим маршрутам, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок» по Челябинской области.  «В Челябинске 1 мая изменится движение автобусов, троллейбусов, трамваев. С 6:00 до 15:00 будет закрыто движение на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой», — отметили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, автобусы будут объезжать закрытый участок по Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся. Полный список изменений можно увидеть тут.  В Челябинске 1 мая ограничат движение транспорта по проспекту Ленина от улицы. Лесопарковой до улицы Цвиллинга для проведения 92-ой легкоатлетической эстафеты. Водителей также просят не парковать машины на указанном участке. В ночь с 30 апреля по 1 мая весь транспорт с указанных улиц эвакуируют на специализированную стоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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