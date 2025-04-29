В центре Челябинска 1 мая будет закрыт участок проспекта Ленина. Из-за этого с 6:00 до 15:00 перекроют движение на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут следовать по другим маршрутам, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок» по Челябинской области.
«В Челябинске 1 мая изменится движение автобусов, троллейбусов, трамваев. С 6:00 до 15:00 будет закрыто движение на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой», — отметили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, автобусы будут объезжать закрытый участок по Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся. Полный список изменений можно увидеть тут.
В Челябинске 1 мая ограничат движение транспорта по проспекту Ленина от улицы. Лесопарковой до улицы Цвиллинга для проведения 92-ой легкоатлетической эстафеты. Водителей также просят не парковать машины на указанном участке. В ночь с 30 апреля по 1 мая весь транспорт с указанных улиц эвакуируют на специализированную стоянку.
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