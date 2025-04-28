28 апреля 2025

Власти объяснили, почему в центре Перми экскаватор провалился в яму

Минтранс Прикамья: экскаватор упал из-за нестабильности почвы и погодных условий
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскаватор провалился в яму 28 апреля
Экскаватор провалился в яму 28 апреля Фото:

Краевой минтранс прокомментировал вчерашнее ЧП с экскаватором, который провалился в Перми в яму с водой. Причиной происшедшего, по мнению ведомства, стали неблагоприятные погодные условия.

«На шоссе Космонавтов в районе остановки „Мильчакова“ в ходе проведения дорожных работ по замене слабого основания произошло локальное проседание строительной техники. Причиной стали сочетание нестабильных грунтов и неблагоприятных погодных условий», — сообщили в ведомстве.

Экскаватор будет извлечен в ближайшее время. В настоящее время ремонтные работы в районе остановки «Мильчакова» продолжаются в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми экскаватор упал в вырытую яму с водой. Техника перевернулась и упала внутрь ямы, которую сам же экскаватор и выкопал. 

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Краевой минтранс прокомментировал вчерашнее ЧП с экскаватором, который провалился в Перми в яму с водой. Причиной происшедшего, по мнению ведомства, стали неблагоприятные погодные условия. «На шоссе Космонавтов в районе остановки „Мильчакова“ в ходе проведения дорожных работ по замене слабого основания произошло локальное проседание строительной техники. Причиной стали сочетание нестабильных грунтов и неблагоприятных погодных условий», — сообщили в ведомстве. Экскаватор будет извлечен в ближайшее время. В настоящее время ремонтные работы в районе остановки «Мильчакова» продолжаются в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми экскаватор упал в вырытую яму с водой. Техника перевернулась и упала внутрь ямы, которую сам же экскаватор и выкопал. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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