Власти объяснили, почему в центре Перми экскаватор провалился в яму

Краевой минтранс прокомментировал вчерашнее ЧП с экскаватором, который провалился в Перми в яму с водой. Причиной происшедшего, по мнению ведомства, стали неблагоприятные погодные условия.
«На шоссе Космонавтов в районе остановки „Мильчакова“ в ходе проведения дорожных работ по замене слабого основания произошло локальное проседание строительной техники. Причиной стали сочетание нестабильных грунтов и неблагоприятных погодных условий», — сообщили в ведомстве.
Экскаватор будет извлечен в ближайшее время. В настоящее время ремонтные работы в районе остановки «Мильчакова» продолжаются в штатном режиме.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми экскаватор упал в вырытую яму с водой. Техника перевернулась и упала внутрь ямы, которую сам же экскаватор и выкопал.
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