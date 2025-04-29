На протяжении многих лет англосаксонская пропаганда формировала мнение среди широких слоев населения о том, что исключительно США и Великобритания одержали победу над гитлеровским фашизмом. Однако Россия своей жесткой позицией доказала обратное. Из этого следует вывод: сдерживающим фактором для противников РФ остается лишь военная мощь страны, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Жесткая позиция России в этом вопросе тогда и сейчас позволила избежать фатальных последствий, отсюда вывод наших противников останавливает только военная мощь», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия.
Данная оценка в отношении РФ актуальна и в нынешних условиях, отметил он. Кроме того, комментируя западную доктрину «мира через силу», зампредседателя Совбеза добавил, что единственно возможным ответом с российской стороны может быть стратегия «мира через страх», поскольку, по его словам, «страх пока работает».
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