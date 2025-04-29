Медведев: противников России останавливает только ее военная мощь

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Медведев заявил, что противники РФ боятся ее мощи
Медведев заявил, что противники РФ боятся ее мощи Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

На протяжении многих лет англосаксонская пропаганда формировала мнение среди широких слоев населения о том, что исключительно США и Великобритания одержали победу над гитлеровским фашизмом. Однако Россия своей жесткой позицией доказала обратное. Из этого следует вывод: сдерживающим фактором для противников РФ остается лишь военная мощь страны, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. 

«Жесткая позиция России в этом вопросе тогда и сейчас позволила избежать фатальных последствий, отсюда вывод наших противников останавливает только военная мощь»,  — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия. 

Данная оценка в отношении РФ актуальна и в нынешних условиях, отметил он. Кроме того, комментируя западную доктрину «мира через силу», зампредседателя Совбеза добавил, что единственно возможным ответом с российской стороны может быть стратегия «мира через страх», поскольку, по его словам, «страх пока работает».

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На протяжении многих лет англосаксонская пропаганда формировала мнение среди широких слоев населения о том, что исключительно США и Великобритания одержали победу над гитлеровским фашизмом. Однако Россия своей жесткой позицией доказала обратное. Из этого следует вывод: сдерживающим фактором для противников РФ остается лишь военная мощь страны, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.  «Жесткая позиция России в этом вопросе тогда и сейчас позволила избежать фатальных последствий, отсюда вывод наших противников останавливает только военная мощь»,  — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия.  Данная оценка в отношении РФ актуальна и в нынешних условиях, отметил он. Кроме того, комментируя западную доктрину «мира через силу», зампредседателя Совбеза добавил, что единственно возможным ответом с российской стороны может быть стратегия «мира через страх», поскольку, по его словам, «страх пока работает».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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