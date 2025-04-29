В Челябинске врачи отправили домой ребенка с травмой позвоночника

В Челябинске родителям четырехлетней девочки предложили ехать домой с травмой позвоночника либо самим искать работающий ночью МРТ для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Об этом рассказала URA.RU бабушка девочки.
«Внучка упала на спину на лестнице в садике, пожаловалась родителям на боль. Они поехали в травматологию на пересечении улиц Ленина и Российской, высидели очередь, сходили на рентген, где врач озвучил подозрение на перелом позвоночника», — начала рассказывать URA.RU бабушка ребенка.
Инцидент произошел в пятницу, 25 апреля. К моменту получения рентгеновского снимка был уже поздний вечер. Мужчина-врач сообщил родителям, что им нужно ехать домой либо самим искать МРТ для подтверждения диагноза.
«Сноха позвонила мне, мы примчались туда. Ребенку больно, нам страшно, внучке нельзя сидеть, только лежать и стоять. Найти работающий томограф ночью не удалось даже с помощью врача. После долгих разбирательств, что же нам делать, врач дал нам направление в другую больницу, куда, по его словам, нас могут не принять, а если и положат, то только одного ребенка и до понедельника ей помочь ничем не смогут», — добавила челябинка.
По словам женщины, вся семья была шокирована подобным отношением к травме ребенка, но большего добиться не удалось. Девочку пришлось самим аккуратно и стоя транспортировать до дома и уложить спать. Челябинка обратилась ко всем возможным знакомым, чтобы ребенку сделали МРТ утром в субботу.
«Я подняла все возможные связи и нам удалось сделать МРТ позвоночника. Слава богу перелом не подтвердился. Но как быть другим людям, которые окажутся в такой же ситуации. Помощь нам не оказали, диагноз не поставили, ребенка фактически отправили вникуда. Я написала жалобу на сайте Госуслуг», — пояснила жительница Челябинска.
После этого ей позвонила женщина, которая не представившись, начала разговор с претензий к семье. По словам челябинки, диалог с ней не получился.
«Я пыталась рассказать, что помощь ребенку не оказали, однако меня не слушали. Женщина сообщила, что после моего обращения накажут доктора, хотя он для нас сделал „даже больше, чем мог“. После звонка жалоба на Госуслугах оказалась закрыта, указано, что мой вопрос решен. А я бы хотела, чтобы родителей не отправляли ночью самим неизвестно где искать МРТ, чтобы подтвердить или опровергнуть столь серьезный диагноз», — добавила бабушка пациентки.
Челябинка задается вопросом, почему в областном центре они не смогли найти работающий томограф. Ближайшую запись предлагали только через два дня. «Ни бесплатно, ни за деньги он оказался недоступен для срочных исследований. Так быть не должно», — уверена горожанка.
Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе областного минздрава. Ответ будет опубликован после его получения.
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