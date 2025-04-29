На концерт-открытие Дягилевского фестиваля в Перми билеты разошлись за 20 минут

Дягилевский фестиваль в Перми 29 апреля запустил продажу билетов. На концерт-открытие места закончились за 20 минут, следует из данных сервиса «Яндекс Афиша». Самые дорогие стоили по 14 тысяч рублей.
«Билеты на мероприятия фестиваля начали продавать в 14:00 по Перми. На концерт оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, который откроет фестиваль, места практически закончились уже к 14:20», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. Купить билет еще можно — обычно они появляются в течение нескольких часов после отказа кого-то от своей брони.
Дягилевский фестиваль в Перми стартует 13 июня. Откроет его музыкально-театральная церемония H?ndel, посвященная 340-летию со дня рождения композитора. Оркестр и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представят антологию музыки Генделя.
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