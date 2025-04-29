Тюменцы стоят в огромной пробке из-за православного праздника. Скрин

Тюменцы стоят в пятикилометровой пробке на Червишевском тракте из-за Радоницы
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Пробка растянулась на пять километров
Пробка растянулась на пять километров Фото:

Тюменцы встали в пятикилометровой пробке, пытаясь добраться до кладбища на Червшевском тракте. Данная информация размещена на сайте «2ГИС».

«Транспортный затор — пять километров. Пробка растянулась от заезда на Червишевское кладбище до развязки на пересечении с Федюнинского», — отмечено на карте с пробками в Тюмени.

Сегодня все православные христиане праздную Радоницу. В Родительский день принято посещать могилы своих родных и проводить захоронение в порядок.

Как ситуация обстоит на Червишевском тракте
Как ситуация обстоит на Червишевском тракте
Фото:

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Тюменцы встали в пятикилометровой пробке, пытаясь добраться до кладбища на Червшевском тракте. Данная информация размещена на сайте «2ГИС». «Транспортный затор — пять километров. Пробка растянулась от заезда на Червишевское кладбище до развязки на пересечении с Федюнинского», — отмечено на карте с пробками в Тюмени. Сегодня все православные христиане праздную Радоницу. В Родительский день принято посещать могилы своих родных и проводить захоронение в порядок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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