Пробка растянулась на пять километров
Тюменцы встали в пятикилометровой пробке, пытаясь добраться до кладбища на Червшевском тракте. Данная информация размещена на сайте «2ГИС».
«Транспортный затор — пять километров. Пробка растянулась от заезда на Червишевское кладбище до развязки на пересечении с Федюнинского», — отмечено на карте с пробками в Тюмени.
Сегодня все православные христиане праздную Радоницу. В Родительский день принято посещать могилы своих родных и проводить захоронение в порядок.
Как ситуация обстоит на Червишевском тракте
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