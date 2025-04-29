Курганец спросил у Медведева в Москве про актуальность цитаты из «Брата 2». Видео

Курганец спросил у Медведева в Москве про актуальность цитаты из Брата 2

29 апреля 2025 в 14:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев обсудил с гимназистом из Кургана смысл легендарной цитаты из «Брата 2» Фото: Роман Наумов © URA.RU Ученик гимназии №47 города Кургана Лев Шипицын задал вопрос заместителю председателя Совета безопасности России, экс-президенту РФ Дмитрию Медведеву в ходе марафона «Знание. Первые». Школьник напомнил цитату из фильма «Брат»: «Сила в правде», — и спросил, сохранилась ли ее актуальность или она стала просто ностальгическим лозунгом. «Хотел бы начать с легендарной фразы: „Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!“ — привел слова героя школьник. — Скажите, сохранила ли она свое значение или сейчас ее используют как ностальгический лозунг?» Дмитрий Медведев отметил, что легендарная цитата прекрасна и поделился историей своего просмотра картины Алексей Балабанова. «Помню, как я смотрел „Брат 2“ — это был 2000 год. Я впервые увидел его на маленьком экране в самолете. Тогда только появился этот фильм. Он впечатлил меня даже тогда, на маленьком экране. Потому что в нем выражены лучшие человеческие побуждения, пусть даже в экстремальной обстановке борьбы с преступниками. Это цепляло. Сила никогда не может быть только в деньгах, хоть они и важный элемент нашей жизни. Сила, безусловно, остается только в правде — и именно поэтому мы сейчас громим врага», — ответил он курганцу Льву Шипицыну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученик гимназии №47 города Кургана Лев Шипицын задал вопрос заместителю председателя Совета безопасности России, экс-президенту РФ Дмитрию Медведеву в ходе марафона «Знание. Первые». Школьник напомнил цитату из фильма «Брат»: «Сила в правде», — и спросил, сохранилась ли ее актуальность или она стала просто ностальгическим лозунгом. «Хотел бы начать с легендарной фразы: „Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!“ — привел слова героя школьник. — Скажите, сохранила ли она свое значение или сейчас ее используют как ностальгический лозунг?» Дмитрий Медведев отметил, что легендарная цитата прекрасна и поделился историей своего просмотра картины Алексей Балабанова. «Помню, как я смотрел „Брат 2“ — это был 2000 год. Я впервые увидел его на маленьком экране в самолете. Тогда только появился этот фильм. Он впечатлил меня даже тогда, на маленьком экране. Потому что в нем выражены лучшие человеческие побуждения, пусть даже в экстремальной обстановке борьбы с преступниками. Это цепляло. Сила никогда не может быть только в деньгах, хоть они и важный элемент нашей жизни. Сила, безусловно, остается только в правде — и именно поэтому мы сейчас громим врага», — ответил он курганцу Льву Шипицыну.