В Севастополе объявили воздушную тревогу

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Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе Фото:

Объявление о воздушной тревоге появилось в Севастополе. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем, воздушная тревога», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. В связи с воздушной тревогой свое движение приостановили морской и наземный общественный транспорт. Об этом рассказали в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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Объявление о воздушной тревоге появилось в Севастополе. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев. «Внимание всем, воздушная тревога», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. В связи с воздушной тревогой свое движение приостановили морской и наземный общественный транспорт. Об этом рассказали в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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