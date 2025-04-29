Происшествия В Севастополе объявили воздушную тревогу 29 апреля 2025 в 14:46 Размер текста - 17 + Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Объявление о воздушной тревоге появилось в Севастополе. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев. «Внимание всем, воздушная тревога», — сообщил Развожаев в своем telegram -канале. В связи с воздушной тревогой свое движение приостановили морской и наземный общественный транспорт. Об этом рассказали в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Объявление о воздушной тревоге появилось в Севастополе. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев. «Внимание всем, воздушная тревога», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. В связи с воздушной тревогой свое движение приостановили морской и наземный общественный транспорт. Об этом рассказали в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям