В Севастополе объявили воздушную тревогу

Объявление о воздушной тревоге появилось в Севастополе. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем, воздушная тревога», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. В связи с воздушной тревогой свое движение приостановили морской и наземный общественный транспорт. Об этом рассказали в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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Объявление о воздушной тревоге появилось в Севастополе. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев. «Внимание всем, воздушная тревога», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. В связи с воздушной тревогой свое движение приостановили морской и наземный общественный транспорт. Об этом рассказали в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.