В Екатеринбурге выпустили первый в России житийный комикс. Фото

В Екатеринбурге создали комикс о святой Екатерине

29 апреля 2025 в 14:56 Размер текста - 17 +

Издание уникальное, потому что выпущено тиражом 500 экземпляров Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге впервые создали комикс о житие святой Екатерины. Несмотря на то, что в основе сюжета — жанр церковной литературы и показан он нестандартно, создатели не боятся, что могут кого-то обидеть, ведь были предварительные консультации. «Когда талантливо сделан какой-то продукт, он уместен, зная, что у него есть определенный риск, ты пытаешься его с самого начала предупредить, не для того, чтобы кому-то уступить из-за критики или особого страха, просто из уважения. Ты общаешься с людьми, получаешь консультации. И в итоге у команды все получается уместно для всех. Это не вызывает никакой бурной реакции, а только позитивную», — рассказал депутат городской думы Тимофей Жуков. Он подчеркнул, что создатели консультировались с представителями церкви, прежде чем выпустить комикс. Генеральный продюсер проекта Евгений Фатеев поделился, что это был первый комикс команды. «В работе гораздо больше, и мы очень надеемся, что эта миссия комиксов у нас будут постоянно. Очень хотелось вместе с другими людьми создать екатеринбургскую школу комиксов». В планах выпустить комикс о житие Симеона Верхотурского и про Екатеринбург. «Непобедимую принцессу» выпустили тиражом 500 экземпляров. Его уже начали презентовать в школах Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге впервые создали комикс о житие святой Екатерины. Несмотря на то, что в основе сюжета — жанр церковной литературы и показан он нестандартно, создатели не боятся, что могут кого-то обидеть, ведь были предварительные консультации. «Когда талантливо сделан какой-то продукт, он уместен, зная, что у него есть определенный риск, ты пытаешься его с самого начала предупредить, не для того, чтобы кому-то уступить из-за критики или особого страха, просто из уважения. Ты общаешься с людьми, получаешь консультации. И в итоге у команды все получается уместно для всех. Это не вызывает никакой бурной реакции, а только позитивную», — рассказал депутат городской думы Тимофей Жуков. Он подчеркнул, что создатели консультировались с представителями церкви, прежде чем выпустить комикс. Генеральный продюсер проекта Евгений Фатеев поделился, что это был первый комикс команды. «В работе гораздо больше, и мы очень надеемся, что эта миссия комиксов у нас будут постоянно. Очень хотелось вместе с другими людьми создать екатеринбургскую школу комиксов». В планах выпустить комикс о житие Симеона Верхотурского и про Екатеринбург. «Непобедимую принцессу» выпустили тиражом 500 экземпляров. Его уже начали презентовать в школах Екатеринбурга.