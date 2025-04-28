Происшествия Пожары Пятерых человек спасли из горящего дома в Тюмени Тюменец пострадал при пожаре на улице Достоевского в Тюмени 29 апреля 2025 в 14:58 Размер текста - 17 + Один из спасенных был травмирован Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени произошел пожар на улице Достоевского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Спасатели вывели из огня пятерых человек. «Сегодня в 12 часов 55 минут поступило сообщение о пожаре в квартире на 7-м этаже жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Достоевского, 18. Площадь возгорания — 20 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается», — отметили в ведомстве. Во время тушения возгорания из здания пожарные эвакуировали пять человек. Предварительно, один из них пострадал. На данный момент пожар ликвидирован. К его устранению привлекались 19 человек и шесть единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюмени произошел пожар на улице Достоевского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Спасатели вывели из огня пятерых человек. «Сегодня в 12 часов 55 минут поступило сообщение о пожаре в квартире на 7-м этаже жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Достоевского, 18. Площадь возгорания — 20 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается», — отметили в ведомстве. Во время тушения возгорания из здания пожарные эвакуировали пять человек. Предварительно, один из них пострадал. На данный момент пожар ликвидирован. К его устранению привлекались 19 человек и шесть единиц техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям