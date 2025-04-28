28 апреля 2025

Пятерых человек спасли из горящего дома в Тюмени

Тюменец пострадал при пожаре на улице Достоевского в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, эвакуация, пожар, окно, лестница, пожарные
Один из спасенных был травмирован Фото:

В Тюмени произошел пожар на улице Достоевского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Спасатели вывели из огня пятерых человек.

«Сегодня в 12 часов 55 минут поступило сообщение о пожаре в квартире на 7-м этаже жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Достоевского, 18. Площадь возгорания — 20 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается», — отметили в ведомстве.

Во время тушения возгорания из здания пожарные эвакуировали пять человек. Предварительно, один из них пострадал. На данный момент пожар ликвидирован. К его устранению привлекались 19 человек и шесть единиц техники.

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В Тюмени произошел пожар на улице Достоевского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Спасатели вывели из огня пятерых человек. «Сегодня в 12 часов 55 минут поступило сообщение о пожаре в квартире на 7-м этаже жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Достоевского, 18. Площадь возгорания — 20 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается», — отметили в ведомстве. Во время тушения возгорания из здания пожарные эвакуировали пять человек. Предварительно, один из них пострадал. На данный момент пожар ликвидирован. К его устранению привлекались 19 человек и шесть единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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