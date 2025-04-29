ФСБ поймала в Челябинске вымогателей денег на передаче 30 миллионов рублей

Силовики пресекли в Челябинске деятельность мошеннической ОПГ, которая похищали деньги в особо крупном размере, заявляя о своей причастности к деятельности ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Челябинской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Ее члены сообщали ложные сведения о причастности к деятельности ФСБ России и мошенническим путем похищали деньги в особо крупном размере», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В апреле они ввели в заблуждение жительницу Челябинска и заставили ее снять 30 миллионов рублей. При передаче денег была реализована оперативная комбинация и силовики задержали подозреваемых.
«В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в пресс-службе ведомства.
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