Штормовое предупреждение для свердловчан объявили в МЧС

29 апреля 2025 в 15:17 Размер текста - 17 +

Скорость ветра достигнет 20 метров в секунду Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области 30 апреля ожидается порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «МЧС рекомендует не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий и парковаться рядом с деревьями», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 30 апреля ожидается порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «МЧС рекомендует не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий и парковаться рядом с деревьями», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».