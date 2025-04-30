«Мне больно»: правозащитника Андрюкова обидел шадринский депутат Задорин. Видео

Шадринский депутат Задорин ударил правозащитника по руке из-за съемки видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутату Задорину не понравилась съемка из-за чего он ударил по руке человека
Депутату Задорину не понравилась съемка из-за чего он ударил по руке человека Фото:

В Шадринске (Курганская область) поднялось обсуждение инцидента между депутатом городской думы Григорием Задориным и местным общественником Александром Андрюковым. Причиной их конфликта стала видеосъемка, которую Андрюков вел во время заседания думы. Депутат Задорин оказался недоволен и, как утверждается, ударил по мобильному телефону и руке Андрюкова. В итоге все дошло до суда. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. 

«Между Андрюковым и Задориным произошло недопонимание. Во время совмещенных комиссий депутат выступил против съемки заседания, на которым был общественник Андрюков. И хоть собравшиеся политики отмечали, что фотографировать и снимать видео можно, Задорин все равно был против. В итоге он встал и ударил по руке и телефону Андрюкова. Общественник при этом спрашивал депутата, зачем тот пытался его атаковать, хотел ли он сломать руку и зачем он сделал ему больно», — говорят источники URA.RU. 

В распоряжении редакции есть видео самого инцидента. Однако по нему нельзя сказать однозначно, был ли удар. При этом, между участникам сложился такой диалог:

— (машет рукой) Саша [речь идет об Александре Андрюкове], убери камеру!

— Вы хотели сломать мне руку?

— Нет.

— Вы нападаете на меня?

— Нет, я не нападаю.

— Но вы только что ударили меня по руке. Вы мне сделали больно. Уважаемый прокурор, я прошу принять заявление по статье 6.1.1 КоАП. Я почувствовал боль и поэтому полагаю, что мне причинена физическая боль. Прошу принять мое заявление и рассмотреть.

Инсайдеры говорят, что конфликт произошел на заседании комиссии мае 2024 года пока один из политиков выступал с докладом. Он же настаивал на том, чтобы Задорина вывели из зала заседания после конфликта, так как депутат якобы мешал присутствующим слушать. Сам же Задорин не соглашался с этим, утверждая, что это ему мешают слушать докладчика. Источники говорят, что в итоге председатель комиссии вынес предупреждение Задорину. 

Осведомители уверены, что в действиях депутата Задорина есть административное правонарушение (по статье 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль). Суд первой инстанции в Шадринске отказался привлекать депутата к ответственности. 

Корреспондент URA.RU попыталась получить комментарий у депутата Григория Задорина. Однако ни на звонок, ни на сообщение журналиста политик пока не ответил. Журналист запросила комментарий и у правозащитника Александр Андрюкова. С его слов, дело дошло до суда. Но суд отказался привлекать депутата к ответственности. Сейчас Андрюков намерен обратиться в областной суд с апелляционной жалобой. 

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В Шадринске (Курганская область) поднялось обсуждение инцидента между депутатом городской думы Григорием Задориным и местным общественником Александром Андрюковым. Причиной их конфликта стала видеосъемка, которую Андрюков вел во время заседания думы. Депутат Задорин оказался недоволен и, как утверждается, ударил по мобильному телефону и руке Андрюкова. В итоге все дошло до суда. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.  «Между Андрюковым и Задориным произошло недопонимание. Во время совмещенных комиссий депутат выступил против съемки заседания, на которым был общественник Андрюков. И хоть собравшиеся политики отмечали, что фотографировать и снимать видео можно, Задорин все равно был против. В итоге он встал и ударил по руке и телефону Андрюкова. Общественник при этом спрашивал депутата, зачем тот пытался его атаковать, хотел ли он сломать руку и зачем он сделал ему больно», — говорят источники URA.RU.  В распоряжении редакции есть видео самого инцидента. Однако по нему нельзя сказать однозначно, был ли удар. При этом, между участникам сложился такой диалог: — (машет рукой) Саша [речь идет об Александре Андрюкове], убери камеру! — Вы хотели сломать мне руку? — Нет. — Вы нападаете на меня? — Нет, я не нападаю. — Но вы только что ударили меня по руке. Вы мне сделали больно. Уважаемый прокурор, я прошу принять заявление по статье 6.1.1 КоАП. Я почувствовал боль и поэтому полагаю, что мне причинена физическая боль. Прошу принять мое заявление и рассмотреть. Инсайдеры говорят, что конфликт произошел на заседании комиссии мае 2024 года пока один из политиков выступал с докладом. Он же настаивал на том, чтобы Задорина вывели из зала заседания после конфликта, так как депутат якобы мешал присутствующим слушать. Сам же Задорин не соглашался с этим, утверждая, что это ему мешают слушать докладчика. Источники говорят, что в итоге председатель комиссии вынес предупреждение Задорину.  Осведомители уверены, что в действиях депутата Задорина есть административное правонарушение (по статье 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль). Суд первой инстанции в Шадринске отказался привлекать депутата к ответственности.  Корреспондент URA.RU попыталась получить комментарий у депутата Григория Задорина. Однако ни на звонок, ни на сообщение журналиста политик пока не ответил. Журналист запросила комментарий и у правозащитника Александр Андрюкова. С его слов, дело дошло до суда. Но суд отказался привлекать депутата к ответственности. Сейчас Андрюков намерен обратиться в областной суд с апелляционной жалобой. 
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