В Нижневартовске уровень воды в Оби приближается к критической отметке

За сутки уровень воды вырос на 23 см
В Нижневартовском районе уровень Оби поднялся до 706 см. Об этом сообщили в мэрии города.
«По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 29 апреля, уровень воды в реке Оби составляет 706 сантиметров. За минувшие сутки прибавилось 23 сантиметра», — сказано на официальном сайте администрации.
По данным ГО и ЧС Нижневартовска критический уровень воды составляет 980 см. При достижении этого значения, дома и дачи начинает подтапливать.
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