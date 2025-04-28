28 апреля 2025

В Нижневартовске уровень воды в Оби приближается к критической отметке

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки уровень воды вырос на 23 см
За сутки уровень воды вырос на 23 см Фото:

В Нижневартовском районе уровень Оби поднялся до 706 см. Об этом сообщили в мэрии города.

«По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 29 апреля, уровень воды в реке Оби составляет 706 сантиметров. За минувшие сутки прибавилось 23 сантиметра», — сказано на официальном сайте администрации.

По данным ГО и ЧС Нижневартовска критический уровень воды составляет 980 см. При достижении этого значения, дома и дачи начинает подтапливать. 

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В Нижневартовском районе уровень Оби поднялся до 706 см. Об этом сообщили в мэрии города. «По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 29 апреля, уровень воды в реке Оби составляет 706 сантиметров. За минувшие сутки прибавилось 23 сантиметра», — сказано на официальном сайте администрации. По данным ГО и ЧС Нижневартовска критический уровень воды составляет 980 см. При достижении этого значения, дома и дачи начинает подтапливать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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