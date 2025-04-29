Челябинский минздрав порекомендовал взрослым покупать страховку от клеща

Взрослым жителям Челябинской области нужно купить страховку от укуса клеща. Исследование членистоногого и введение иммуноглобулина после укуса не входит в перечень ОМС, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.
«Взрослым рекомендуем оформить страховку от укуса от клеща, в рамках которой исследуют клеща, уточнив, является он источником заболевания или нет, и проведут профилактику путем введения противоклещевого иммуноглобулина. Эти мероприятия не входят в гарантированный объем помощи в рамках ОМС», — уточнили в пресс-службе ведомства. Медики напомнили, что экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином должна проводиться в течение 72 часов после укуса.
В отношении детей страховку оформлять необязательно. При укусе клеща нужно срочно обратиться в травмпункт, где проведут удаление клеща. Детям бесплатно проведут профилактику противоклещевым иммуноглобулином и назначат антибиотикопрофилактику, так как клещи являются переносчиками болезни Лайма.
В Челябинской области также проводится масштабная иммунизация, за счет средств областного бюджета ежегодно прививаются дети в возрасте четырех лет, проводится ревакцинация дошкольников, получивших две дозы вакцины в предыдущем году, а также вакцинируются учащиеся первых и вторых классов, ранее прошедшие тройную вакцинацию.
Кроме того, иммунизация осуществляется за счет средств работодателей для лиц, занятых в определенных профессиональных сферах или работающих на предприятиях, расположенных в районах с повышенной вероятностью укусов клещей. Все остальные жители могут пройти вакцинацию на платной основе.
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