Собянин сделал главу ФАС министром правительства Москвы

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Собянин назначил нового министра Правительства Москвы
Собянин назначил нового министра Правительства Москвы Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Екатерину Соловьеву, которая ранее руководила Управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Москве, на должность министра правительства Москвы и руководителя департамента городского имущества города. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

«В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. № 65 „О Правительстве Москвы“ назначить Соловьеву Екатерину Александровну на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Москвы на срок полномочий Мэра Москвы», — сообщается в указе мэра Москвы. Екатерина Соловьева заменит на этом посту Максима Гамана, который теперь возглавит компанию «Мосинжпроект», крупный столичный девелоперский проект.

Соловьева будет отвечать за управление городским имуществом, включая земельные участки и недвижимость. «Департамент городского имущества возглавила Екатерина Соловьева, которая с апреля 2020 года руководила Управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Москве», — написал Собянин в своем telegram-канале.

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Екатерину Соловьеву, которая ранее руководила Управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Москве, на должность министра правительства Москвы и руководителя департамента городского имущества города. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии. «В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. № 65 „О Правительстве Москвы“ назначить Соловьеву Екатерину Александровну на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Москвы на срок полномочий Мэра Москвы», — сообщается в указе мэра Москвы. Екатерина Соловьева заменит на этом посту Максима Гамана, который теперь возглавит компанию «Мосинжпроект», крупный столичный девелоперский проект. Соловьева будет отвечать за управление городским имуществом, включая земельные участки и недвижимость. «Департамент городского имущества возглавила Екатерина Соловьева, которая с апреля 2020 года руководила Управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Москве», — написал Собянин в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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