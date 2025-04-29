В Пермском крае из-за снегопада отменяют междугородние автобусные рейсы

Подписчики паблика «Типичные Березники» сообщают, что автобусные рейсы из Березников в Пермь отменены. Кроме того, по данным 59.RU на автовокзале Перми сейчас огромные толпы людей, которые не могут уехать из-за последствий снегопада.
«Все рейсы отменили вчера и из Перми в Красновишерск. Выехал в 19:00 из Перми и только в 07:00 утра мы приехали в Соликамск», — сообщает подписчик Роман Морозов.
URA.RU направило запрос в Министерство транспорта Пермского края с просьбой разъяснить ситуацию с междугородними перевозками. Ответ на него ожидается.
Между тем ведомство в своих соцсетях сообщает, что на трассе от Закамска до Усть-Сынов движение в сторону Очера затруднено. Это связано с последствиями непогоды и высоким уровнем воды на отдельных участках.
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