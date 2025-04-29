В Пермском крае из-за снегопада отменяют междугородние автобусные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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На автовокзале Перми сейчас огромные толпы людей, которые не могут уехать из-за последствий снегопада
На автовокзале Перми сейчас огромные толпы людей, которые не могут уехать из-за последствий снегопада Фото:
новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Подписчики паблика «Типичные Березники» сообщают, что автобусные рейсы из Березников в Пермь отменены. Кроме того, по данным 59.RU на автовокзале Перми сейчас огромные толпы людей, которые не могут уехать из-за последствий снегопада.

«Все рейсы отменили вчера и из Перми в Красновишерск. Выехал в 19:00 из Перми и только в 07:00 утра мы приехали в Соликамск», — сообщает подписчик Роман Морозов. 

 URA.RU направило запрос в Министерство транспорта Пермского края с просьбой разъяснить ситуацию с междугородними перевозками. Ответ на него ожидается.

Между тем ведомство в своих соцсетях сообщает, что на трассе от Закамска до Усть-Сынов движение в сторону Очера затруднено. Это связано с последствиями непогоды и высоким уровнем воды на отдельных участках.

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Подписчики паблика «Типичные Березники» сообщают, что автобусные рейсы из Березников в Пермь отменены. Кроме того, по данным 59.RU на автовокзале Перми сейчас огромные толпы людей, которые не могут уехать из-за последствий снегопада. «Все рейсы отменили вчера и из Перми в Красновишерск. Выехал в 19:00 из Перми и только в 07:00 утра мы приехали в Соликамск», — сообщает подписчик Роман Морозов.   URA.RU направило запрос в Министерство транспорта Пермского края с просьбой разъяснить ситуацию с междугородними перевозками. Ответ на него ожидается. Между тем ведомство в своих соцсетях сообщает, что на трассе от Закамска до Усть-Сынов движение в сторону Очера затруднено. Это связано с последствиями непогоды и высоким уровнем воды на отдельных участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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