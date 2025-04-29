Советник Трампа Уолтц: Украина была и остается наиболее коррумпированной в мире страной

Советник Трампа обеспокоен коррупцией на Украине
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Заявление Уолтца прозвучало на фоне продолжающейся поддержки Украины со стороны запада
Заявление Уолтца прозвучало на фоне продолжающейся поддержки Украины со стороны запада Фото:

Советник президента США Дональда Трампа, Майк Уолтц, в очередной раз подчеркнул необходимость строгого контроля за финансовой помощью Украине. Он назвал ее одной из самых коррумпированных стран мира в интервью радиостанции Fox News.

По словам Уолтца, высокая коррумпированность Украины вызывает опасения относительно эффективности и прозрачности использования предоставляемых ей средств. Заявление Уолтца прозвучало на фоне продолжающейся поддержки Украины со стороны западных стран.

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Советник президента США Дональда Трампа, Майк Уолтц, в очередной раз подчеркнул необходимость строгого контроля за финансовой помощью Украине. Он назвал ее одной из самых коррумпированных стран мира в интервью радиостанции Fox News. По словам Уолтца, высокая коррумпированность Украины вызывает опасения относительно эффективности и прозрачности использования предоставляемых ей средств. Заявление Уолтца прозвучало на фоне продолжающейся поддержки Украины со стороны западных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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