Советник Трампа Уолтц: Украина была и остается наиболее коррумпированной в мире страной

Советник президента США Дональда Трампа, Майк Уолтц, в очередной раз подчеркнул необходимость строгого контроля за финансовой помощью Украине. Он назвал ее одной из самых коррумпированных стран мира в интервью радиостанции Fox News.
По словам Уолтца, высокая коррумпированность Украины вызывает опасения относительно эффективности и прозрачности использования предоставляемых ей средств. Заявление Уолтца прозвучало на фоне продолжающейся поддержки Украины со стороны западных стран.
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