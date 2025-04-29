Жительница Тюмени, по неосторожности выпавшая с 20-го этажа дома на улице 50 лет Октября 18 апреля находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Девушка упала на крышу припаркованной рядом машины.
«Пациент находится в профильном отделении Областной клинической больницы №2, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое», — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел 18 апреля. В темное время суток 16-летняя девушка по неосторожности выпала с 20-го этажа многоквартирного дома. Она приземлилась на припаркованную машину. В тяжелом состоянии тюменку доставили в больницу.
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