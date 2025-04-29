Что известно о состоянии 16-летней тюменки, упавшей с 20-го этажа на крышу машины

Тюменка, выпавшая с 20-го этажа на машину, находится в крайне тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка находится в ОКБ №2
Девушка находится в ОКБ №2 Фото:

Жительница Тюмени, по неосторожности выпавшая с 20-го этажа дома на улице 50 лет Октября 18 апреля находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Девушка упала на крышу припаркованной рядом машины.

«Пациент находится в профильном отделении Областной клинической больницы №2, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 18 апреля. В темное время суток 16-летняя девушка по неосторожности выпала с 20-го этажа многоквартирного дома. Она приземлилась на припаркованную машину. В тяжелом состоянии тюменку доставили в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюмени, по неосторожности выпавшая с 20-го этажа дома на улице 50 лет Октября 18 апреля находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Девушка упала на крышу припаркованной рядом машины. «Пациент находится в профильном отделении Областной клинической больницы №2, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел 18 апреля. В темное время суток 16-летняя девушка по неосторожности выпала с 20-го этажа многоквартирного дома. Она приземлилась на припаркованную машину. В тяжелом состоянии тюменку доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...