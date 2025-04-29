В Пермском крае с начала сезона от укусов клещей пострадало 338 человек

С начала сезона в больницы Пермского края поступило 338 обращений от жителей, которых укусили клещи. Из них 84 пострадавших — дети.
«По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ (61 случай), далее идет Пермь (40 случаев), Кудымкарский муниципальный округ (32 случая), Краснокамский городской округ (23 случая), Кунгурский муниципальный округ (17 случаев) и Чайковский городской округ (16 случаев)», — сообщает региональное Управление Роспотребнадзора на своем официальном сайте.
Всего таких территорий, где зафиксированы обращения, 37. Почти половина всех случаев произошла на территории, прилегающей к дому, в 41% — во время посещения дач, в 14% — в лесу.
Почти в 30% всех случаев клещи — это носители иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), 2,4% — моноцитарного эрлихиоза человека, а 0,5% — клещевого вирусного энцефалита.
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