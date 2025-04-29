В Пермском крае с начала сезона от укусов клещей пострадало 338 человек

Роспотребнадзор: в Пермском крае от укусов клещей пострадало 338 человек
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84 пострадавших — это дети
84 пострадавших — это дети Фото:

С начала сезона в больницы Пермского края поступило 338 обращений от жителей, которых укусили клещи. Из них 84 пострадавших — дети. 

«По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ (61 случай), далее идет Пермь (40 случаев), Кудымкарский муниципальный округ (32 случая), Краснокамский городской округ (23 случая), Кунгурский муниципальный округ (17 случаев) и Чайковский городской округ (16 случаев)», — сообщает региональное Управление Роспотребнадзора на своем официальном сайте. 

Всего таких территорий, где зафиксированы обращения, 37. Почти половина всех случаев произошла на территории, прилегающей к дому, в 41% — во время посещения дач, в 14% — в лесу.

Почти в 30% всех случаев клещи — это носители иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), 2,4% — моноцитарного эрлихиоза человека, а 0,5% — клещевого вирусного энцефалита.

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С начала сезона в больницы Пермского края поступило 338 обращений от жителей, которых укусили клещи. Из них 84 пострадавших — дети.  «По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ (61 случай), далее идет Пермь (40 случаев), Кудымкарский муниципальный округ (32 случая), Краснокамский городской округ (23 случая), Кунгурский муниципальный округ (17 случаев) и Чайковский городской округ (16 случаев)», — сообщает региональное Управление Роспотребнадзора на своем официальном сайте.  Всего таких территорий, где зафиксированы обращения, 37. Почти половина всех случаев произошла на территории, прилегающей к дому, в 41% — во время посещения дач, в 14% — в лесу. Почти в 30% всех случаев клещи — это носители иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), 2,4% — моноцитарного эрлихиоза человека, а 0,5% — клещевого вирусного энцефалита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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