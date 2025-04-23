Курганец ради пенсии отдал лже-сотрудникам ФСБ более миллиона рублей

В Далматовском округе (Курганская область) 51-летний местный житель стал жертвой мошенников и перевел злоумышленникам более 1,1 миллиона рублей. Аферист представился сотрудником пенсионного фонда (а затем сотрудником ФСБ) и сообщил, что к стажу гражданина добавлены четыре года, из-за чего необходимо записаться на прием и назвать номер СНИЛС. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
После передачи данных курганцу позвонила еще одна мошенница, которая заявила, что с его счета пытались перевести средства в недружественное государство, но операция якобы была заблокирована. Чтобы вычислить недобросовестных сотрудников банка, мужчину убедили снять денежные средства и перевести на «безопасный счет». «Далее мужчину убедили следовать инструкциями „сотрудника ФСБ“ и при снятии сбережений обмануть банковского работника, что деньги ему нужны для приобретения транспортного средства. В отделении банка потерпевший получил 1 миллион рублей со своего счета и перевел их на счет, указанный злоумышленниками», — пишет ведомство.
Мошенники уверили мужчину, что деньги поступили на счет федерального бюджета и в дальнейшем с ним свяжутся для возврата средств. После прекращения общения мужчина понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не передавать персональные данные или денежные средства неизвестным лицам по телефону.
В Курганской области за последние месяцы участились случаи мошенничества с использованием схем, в которых злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов, таких как ФСБ или Минобороны. Ранее житель Кургана потерял почти 2 миллиона рублей, а еще одна местная жительница перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей.
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