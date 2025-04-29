Путин и Лукашенко почтили память павших защитников Волгограда

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После основной церемонии лидеры двух стран возложили букеты красных роз к могиле маршала СССР Василия Чуйкова
После основной церемонии лидеры двух стран возложили букеты красных роз к могиле маршала СССР Василия Чуйкова Фото:

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Главы государств отдали дань памяти героям, защитившим город в годы Великой Отечественной войны.

Президенты вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула. После основной церемонии лидеры двух стран возложили букеты красных роз к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане. Чуйков был одним из ключевых военачальников битвы за Сталинград, командовал 62-й армией, сыгравшей решающую роль в обороне города.

Сталинградская битва стала одним из ключевых событий Второй мировой войны, определивших исход борьбы с нацизмом. Ежегодно на Мамаевом кургане проходят памятные мероприятия, в которых участвуют российские и зарубежные лидеры, чтобы почтить память павших.

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Главы государств отдали дань памяти героям, защитившим город в годы Великой Отечественной войны. Президенты вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула. После основной церемонии лидеры двух стран возложили букеты красных роз к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане. Чуйков был одним из ключевых военачальников битвы за Сталинград, командовал 62-й армией, сыгравшей решающую роль в обороне города. Сталинградская битва стала одним из ключевых событий Второй мировой войны, определивших исход борьбы с нацизмом. Ежегодно на Мамаевом кургане проходят памятные мероприятия, в которых участвуют российские и зарубежные лидеры, чтобы почтить память павших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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