Курганских коммунистов оштрафовали за митинг в центре города

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Курганских коммунистов оштрафовали на 5000 и на 20000 рублей за митинг
Курганских коммунистов оштрафовали на 5000 и на 20000 рублей за митинг Фото:

Лидеру курганского отделения КПРФ Виктору Зырянову и активисту партии Сергею Еремину выписаны административные штрафы за участие в акции с копией Знамени Победы. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областным властям. По их данным, мероприятие проходило на прошлой неделе в Кургане и ряде районов области. Организаторы заявляли, что оно приурочено к 80-летию Победы и призвано сохранить историческую память.

«Речь идет о штрафах по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Зырянов получил 20 тысяч рублей, Еремин — 5 тысяч», — отметил источник URA.RU.

Как пояснил в беседе с корреспондентом URA.RU сам Зырянов, Курганский городской суд назначил ему штраф 20 тысяч рублей, Еремину — 5 тысяч. «Информацию подтверждаю. Протоколы были составлены за участие в митинге в форме демонстрации, выразившейся в возложении цветов. Насколько абсурдно это звучит — судите сами», — рассказал Зырянов.

По словам лидера курганских коммунистов, оснований для наказания он не видит. «Считаем это политическим заказом. Будем обжаловать», — добавил он. Также, по его словам, протокол был составлен за демонстрацию копии знамя Победы. В Кургане акция состоялась на Центральной площади имени Ленина.

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Лидеру курганского отделения КПРФ Виктору Зырянову и активисту партии Сергею Еремину выписаны административные штрафы за участие в акции с копией Знамени Победы. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областным властям. По их данным, мероприятие проходило на прошлой неделе в Кургане и ряде районов области. Организаторы заявляли, что оно приурочено к 80-летию Победы и призвано сохранить историческую память. «Речь идет о штрафах по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Зырянов получил 20 тысяч рублей, Еремин — 5 тысяч», — отметил источник URA.RU. Как пояснил в беседе с корреспондентом URA.RU сам Зырянов, Курганский городской суд назначил ему штраф 20 тысяч рублей, Еремину — 5 тысяч. «Информацию подтверждаю. Протоколы были составлены за участие в митинге в форме демонстрации, выразившейся в возложении цветов. Насколько абсурдно это звучит — судите сами», — рассказал Зырянов. По словам лидера курганских коммунистов, оснований для наказания он не видит. «Считаем это политическим заказом. Будем обжаловать», — добавил он. Также, по его словам, протокол был составлен за демонстрацию копии знамя Победы. В Кургане акция состоялась на Центральной площади имени Ленина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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