Курганских коммунистов оштрафовали за митинг в центре города

Лидеру курганского отделения КПРФ Виктору Зырянову и активисту партии Сергею Еремину выписаны административные штрафы за участие в акции с копией Знамени Победы. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областным властям. По их данным, мероприятие проходило на прошлой неделе в Кургане и ряде районов области. Организаторы заявляли, что оно приурочено к 80-летию Победы и призвано сохранить историческую память.
«Речь идет о штрафах по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Зырянов получил 20 тысяч рублей, Еремин — 5 тысяч», — отметил источник URA.RU.
Как пояснил в беседе с корреспондентом URA.RU сам Зырянов, Курганский городской суд назначил ему штраф 20 тысяч рублей, Еремину — 5 тысяч. «Информацию подтверждаю. Протоколы были составлены за участие в митинге в форме демонстрации, выразившейся в возложении цветов. Насколько абсурдно это звучит — судите сами», — рассказал Зырянов.
По словам лидера курганских коммунистов, оснований для наказания он не видит. «Считаем это политическим заказом. Будем обжаловать», — добавил он. Также, по его словам, протокол был составлен за демонстрацию копии знамя Победы. В Кургане акция состоялась на Центральной площади имени Ленина.
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