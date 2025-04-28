Города Ямала тратят больше, чем зарабатывают

По итогам первого квартала 2025 года бюджет Лабытнанги и Ноябрьска складывается с дефицитом. Об этом сообщают в муниципалитетах.
Как следует из отчетности администрации Ноябрьска за первый квартал 2025 года, доходы муниципалитета не превысили 4,295 млрд рублей, а расходы — 4, 426 млрд рублей. Дефицит составил 130, 764 млн рублей.
В Лабытнанги казна пополнилась за три месяца 2025 года на 1 878 млрд рублей. Траты оказались на уровне 2 030 млрд рублей. Дефицит — 151, 795 млн руб. В ноябре 2024 года директор окружного департамента финансов Альбина Свинцова сообщала, что бюджеты муниципальных образований Ямала на 2025 год сформированы без дефицита.
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