28 апреля 2025

Города Ямала тратят больше, чем зарабатывают

Бюджеты Лабытнанги и Ноябрьска складываются с дефицитом
© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджеты городов округа складываются пока с дефицитом
Бюджеты городов округа складываются пока с дефицитом Фото:

По итогам первого квартала 2025 года бюджет Лабытнанги и Ноябрьска складывается с дефицитом. Об этом сообщают в муниципалитетах.

Как следует из отчетности администрации Ноябрьска за первый квартал 2025 года, доходы муниципалитета не превысили 4,295 млрд рублей, а расходы — 4, 426 млрд рублей. Дефицит составил 130, 764 млн рублей.

В Лабытнанги казна пополнилась за три месяца 2025 года на 1 878 млрд рублей. Траты оказались на уровне 2 030 млрд рублей. Дефицит — 151, 795 млн руб. В ноябре 2024 года директор окружного департамента финансов Альбина Свинцова сообщала, что бюджеты муниципальных образований Ямала на 2025 год сформированы без дефицита.    

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По итогам первого квартала 2025 года бюджет Лабытнанги и Ноябрьска складывается с дефицитом. Об этом сообщают в муниципалитетах. Как следует из отчетности администрации Ноябрьска за первый квартал 2025 года, доходы муниципалитета не превысили 4,295 млрд рублей, а расходы — 4, 426 млрд рублей. Дефицит составил 130, 764 млн рублей. В Лабытнанги казна пополнилась за три месяца 2025 года на 1 878 млрд рублей. Траты оказались на уровне 2 030 млрд рублей. Дефицит — 151, 795 млн руб. В ноябре 2024 года директор окружного департамента финансов Альбина Свинцова сообщала, что бюджеты муниципальных образований Ямала на 2025 год сформированы без дефицита.    
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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