Мех, ковер и нефть: общественники и чиновники озвучили главные символы Тюмени

В Тюмени прошла стратегическая сессия по глобальной перестройке центра
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени ищут главные символы города для основного бренда
В Тюмени ищут главные символы города для основного бренда Фото:

В Тюмени в рамках двухдневной стратегической сессии по созданию мастер-плана центра города были названы главные символы столицы региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Если говорить о генерации уникальных смыслов города, то здесь можно назвать следующее: наши традиции — ковры, узоры, зодчество. Сюда же отнесем нашу купеческую историю — „мягкое золото“, торговля мехом и конечно нефтяной промысел», — передает слова замдиректора городского департамента потребрынка Оксаны Речкиной корреспондент URA.RU.

Нефтяная отрасль — одна из ключевых для города и может быть использована, как символ областной столицы, согласны и общественники, которые приняли участие в стратсессии. Среди прочих символов назывались деревянные наличники, термы, опорные вузы и межвузовский кампус.

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В Тюмени в рамках двухдневной стратегической сессии по созданию мастер-плана центра города были названы главные символы столицы региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Если говорить о генерации уникальных смыслов города, то здесь можно назвать следующее: наши традиции — ковры, узоры, зодчество. Сюда же отнесем нашу купеческую историю — „мягкое золото“, торговля мехом и конечно нефтяной промысел», — передает слова замдиректора городского департамента потребрынка Оксаны Речкиной корреспондент URA.RU. Нефтяная отрасль — одна из ключевых для города и может быть использована, как символ областной столицы, согласны и общественники, которые приняли участие в стратсессии. Среди прочих символов назывались деревянные наличники, термы, опорные вузы и межвузовский кампус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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