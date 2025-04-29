Мех, ковер и нефть: общественники и чиновники озвучили главные символы Тюмени

В Тюмени в рамках двухдневной стратегической сессии по созданию мастер-плана центра города были названы главные символы столицы региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Если говорить о генерации уникальных смыслов города, то здесь можно назвать следующее: наши традиции — ковры, узоры, зодчество. Сюда же отнесем нашу купеческую историю — „мягкое золото“, торговля мехом и конечно нефтяной промысел», — передает слова замдиректора городского департамента потребрынка Оксаны Речкиной корреспондент URA.RU.
Нефтяная отрасль — одна из ключевых для города и может быть использована, как символ областной столицы, согласны и общественники, которые приняли участие в стратсессии. Среди прочих символов назывались деревянные наличники, термы, опорные вузы и межвузовский кампус.
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