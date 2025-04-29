Возле курганской поликлиники горит заброшенный барак. Видео

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Возле Поликлиники №1 в поселке Механическом горит здание расселенного барака (фото из архива)
Возле Поликлиники №1 в поселке Механическом горит здание расселенного барака (фото из архива) Фото:

В Кургане возле Поликлиники №1 в поселке Механическом загорелось расселенное здание барака. Очевидцы сообщают о сильном задымлении на территории, где расположены взрослая и детская поликлиники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Курганской области

«Горит заброшенное здание в поселке Механическом. На месте работают 32 человека личного состава и 8 единиц техники», — рассказали в ведомстве. Видео с места происшествия появилось в местных telegram-каналах: дым поднимается над улицей, где находится медицинское учреждение.

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В Кургане возле Поликлиники №1 в поселке Механическом загорелось расселенное здание барака. Очевидцы сообщают о сильном задымлении на территории, где расположены взрослая и детская поликлиники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Курганской области «Горит заброшенное здание в поселке Механическом. На месте работают 32 человека личного состава и 8 единиц техники», — рассказали в ведомстве. Видео с места происшествия появилось в местных telegram-каналах: дым поднимается над улицей, где находится медицинское учреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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