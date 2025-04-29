Возле Поликлиники №1 в поселке Механическом горит здание расселенного барака (фото из архива)
В Кургане возле Поликлиники №1 в поселке Механическом загорелось расселенное здание барака. Очевидцы сообщают о сильном задымлении на территории, где расположены взрослая и детская поликлиники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Курганской области
«Горит заброшенное здание в поселке Механическом. На месте работают 32 человека личного состава и 8 единиц техники», — рассказали в ведомстве. Видео с места происшествия появилось в местных telegram-каналах: дым поднимается над улицей, где находится медицинское учреждение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».