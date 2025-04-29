Губернатор Моор попросил дать второй шанс не прошедшим этап в программу «Боевой кадровый резерв»

В Тюмени на совещании Общественного совета проекта «Боевой кадровый резерв» было принято решение, что стоит пересмотреть требования для прохождения на следующий этап. Предложение, которое внес глава региона Александр Моор, было поддержано участниками совета, передал корреспондент URA.RU.
«Давайте снизим требования к участникам СВО, которые прошли тестирование. Пусть у них будет еще возможность попасть на обучение — решение о зачислении в программу можно принять после следующего этапа — собеседования», — передает слова главы региона Александра Моора корреспондент URA.RU.
Сейчас онлайн-тестирование прошли 540 участников и ветеранов СВО, к следующему этапу — собеседованию — допущены 360 человек. Обучение пройдут только 60 из них — итоги отбора станут известны в июне.
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