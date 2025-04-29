В Тюмени выставили на продажу коттедж с видом на Туру за 200 миллионов рублей. Скрин

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Внутри дома расположен бассейн
Внутри дома расположен бассейн Фото:

В Тюмени на продажу выставлен коттедж с бассейном и видом на Туру за 200 миллионов рублей. Однако дом расположен не в чарте города, а в селе Каменка. Информация об этом указано на одном из сайтов бесплатных объявлений.

«Одноэтажный дом 426 квадратных метров на участке в 37,6 соток. Стоимость продажи — 200 миллионов рублей»,— указано в тексте объявления.

В доме установлена система «умный дом». Внутрь можно попасть по отпечатку пальца. Помимо основной постройки на участке расположен гараж на три машины. В самом доме имеется три спальни, кухня-гостиная, сауна и бассейн. Судя по фото, в одной из комнат находится камин.

На участке выполнен ландшафтный дизайн. За такую стоимость дом распродаются полностью со всей мебелью.

Дом расположен под Тюменью
Дом расположен под Тюменью
Фото:

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В Тюмени на продажу выставлен коттедж с бассейном и видом на Туру за 200 миллионов рублей. Однако дом расположен не в чарте города, а в селе Каменка. Информация об этом указано на одном из сайтов бесплатных объявлений. «Одноэтажный дом 426 квадратных метров на участке в 37,6 соток. Стоимость продажи — 200 миллионов рублей»,— указано в тексте объявления. В доме установлена система «умный дом». Внутрь можно попасть по отпечатку пальца. Помимо основной постройки на участке расположен гараж на три машины. В самом доме имеется три спальни, кухня-гостиная, сауна и бассейн. Судя по фото, в одной из комнат находится камин. На участке выполнен ландшафтный дизайн. За такую стоимость дом распродаются полностью со всей мебелью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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