В Тюмени на продажу выставлен коттедж с бассейном и видом на Туру за 200 миллионов рублей. Однако дом расположен не в чарте города, а в селе Каменка. Информация об этом указано на одном из сайтов бесплатных объявлений.
«Одноэтажный дом 426 квадратных метров на участке в 37,6 соток. Стоимость продажи — 200 миллионов рублей»,— указано в тексте объявления.
В доме установлена система «умный дом». Внутрь можно попасть по отпечатку пальца. Помимо основной постройки на участке расположен гараж на три машины. В самом доме имеется три спальни, кухня-гостиная, сауна и бассейн. Судя по фото, в одной из комнат находится камин.
На участке выполнен ландшафтный дизайн. За такую стоимость дом распродаются полностью со всей мебелью.
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