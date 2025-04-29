Бойцы ВСУ остались без дров из-за жадности украинских чиновников

На Украине должностные лица и представители бизнеса присвоили свыше двух миллионов долларов из государственного бюджета, предназначенных для приобретения дров для нужд Вооруженных сил страны. Об этом сообщили в украинской полиции.
«Участники преступной организации получили подозрения за растрату более 90 миллионов гривен (около двух миллионов долларов — прим. URA.RU) бюджетных средств при закупке дров для нужд ВСУ», — написала полиция в своем telegram-канале. Там уточнили, что в состав группы входили восемь человек, включая руководителей и сотрудников квартирно-эксплуатационных управлений Вооруженных сил Украины, а также представителей предпринимательского сообщества.
Кроме того, более 1 000 000 долларов, добытых незаконным путем, подозреваемые направили на покупку объектов недвижимости и коллекционных автомобилей. В случае признания вины им может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.
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